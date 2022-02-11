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Полянский: более 175 тысяч американских солдат находятся за пределами США
Полянский: более 175 тысяч американских солдат находятся за пределами США - РИА Новости, 11.02.2022
Полянский: более 175 тысяч американских солдат находятся за пределами США
Россия обеспокоена нахождением за пределами США 175 тысяч американских солдат и приближением НАТО к российским границам, заявил в интервью РИА Новости первый... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T09:51
2022-02-11T09:51
2022-02-11T10:16
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ООН, 11 фев – РИА Новости, Алан Булкаты. Россия обеспокоена нахождением за пределами США 175 тысяч американских солдат и приближением НАТО к российским границам, заявил в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.Читайте полный текст интервью Дмитрия Полянского >>
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09:51 11.02.2022 (обновлено: 10:16 11.02.2022)
Полянский: более 175 тысяч американских солдат находятся за пределами США
В России обеспокоены присутствием 175 тысяч американских солдат за пределами США