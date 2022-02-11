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В поместье Трампа обнаружили секретные документы, пишут СМИ

В поместье Трампа обнаружили секретные документы, пишут СМИ - РИА Новости, 11.02.2022

В поместье Трампа обнаружили секретные документы, пишут СМИ

Среди документов, которые Национальное управление архивов и документации (NARA) вывезло из Мар-о-Лаго, поместья экс-президента США Дональда Трампа, были... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T09:05

2022-02-11T09:05

2022-02-11T09:05

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Среди документов, которые Национальное управление архивов и документации (NARA) вывезло из Мар-о-Лаго, поместья экс-президента США Дональда Трампа, были обнаружены бумаги с пометками "секретно" и "совершенно секретно", сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.Ранее газета сообщила, что сотрудники NARA изъяли из поместья экс-президента несколько ящиков с документами, которые Трамп вывез из Белого дома и перевез в Мар-о-Лаго. Среди документов была переписка с северокорейским лидером Ким Чен Ыном и послание Барака Обамы, оставленное в 2016 году своему преемнику.Источники газеты не сообщили, сколько секретных документов было обнаружено, однако уточняется, что некоторые бумаги носят настолько конфиденциальный характер, что правом доступа к ним обладает лишь очень узкий круг уполномоченных лиц. Рассмотрением вопроса по просьбе NARA займется минюст США.Осведомленные с вопросом лица также рассказали, что, будучи президентом, Трамп часто забирал из Белого дома различные документы, чтобы ознакомиться с ними в поместье. Представитель Трампа Тейлор Будович, комментируя обнаружение документов, заявил, что "политически мотивированные источники в правительстве" хотят использовать "нормальный и рутинный процесс в качестве оружия".

https://ria.ru/20220207/amerika-1771347874.html

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в мире, барак обама, сша, дональд трамп