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https://ria.ru/20220211/spetsnaz-1772354724.html
Уоллес опроверг заявления СМИ об отправке 600 спецназовцев на Украину
Уоллес опроверг заявления СМИ об отправке 600 спецназовцев на Украину - РИА Новости, 11.02.2022
Уоллес опроверг заявления СМИ об отправке 600 спецназовцев на Украину
Лондон не планирует отправлять 600 военных на Украину, как сообщили СМИ, сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T18:38
2022-02-11T19:29
в мире
великобритания
бен уоллес
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лондон не планирует отправлять 600 военных на Украину, как сообщили СМИ, сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес."Шестьсот человек, отправленных на Украину, - это история в Daily Mirror, которая на самом деле неточная. У нас нет плана отправить 600 военных на Украину, нет плана отправлять такого масштаба поддержку, это лишь небольшая (отправленная) команда военнослужащих, которая обучает украинских военнослужащих. Это порядка 100 военнослужащих", - сказал Уоллес на пресс-конференции в Москве.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставляют Украине небольшими партиями противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.В МИД РФ считают, что поставки США и НАТО вооружений Украине создают дополнительное искушение у Киева перейти к силовому методу решения конфликта в Донбассе, что является абсолютно неприемлемым.
https://ria.ru/20220211/vstrecha-1772347688.html
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в мире, великобритания, бен уоллес, украина, ситуация в днр и лнр
18:38 11.02.2022 (обновлено: 19:29 11.02.2022)
 
Уоллес опроверг заявления СМИ об отправке 600 спецназовцев на Украину

Министр обороны Британии Уоллес: Лондон не планирует отправлять спецназовцев на Украину

© Flickr / U.S. Department of DefenseСолдат британского спецназа в Афганистане
Солдат британского спецназа в Афганистане - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Flickr / U.S. Department of Defense
Солдат британского спецназа в Афганистане
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Лондон не планирует отправлять 600 военных на Украину, как сообщили СМИ, сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
"Шестьсот человек, отправленных на Украину, - это история в Daily Mirror, которая на самом деле неточная. У нас нет плана отправить 600 военных на Украину, нет плана отправлять такого масштаба поддержку, это лишь небольшая (отправленная) команда военнослужащих, которая обучает украинских военнослужащих. Это порядка 100 военнослужащих", - сказал Уоллес на пресс-конференции в Москве.
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Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставляют Украине небольшими партиями противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.
В МИД РФ считают, что поставки США и НАТО вооружений Украине создают дополнительное искушение у Киева перейти к силовому методу решения конфликта в Донбассе, что является абсолютно неприемлемым.
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