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Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 11.02.2022
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:27
2022-02-11T12:27
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент продолжает работать в Огарево. Сегодня день такой рутинной непубличной работы. В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
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политика, владимир путин, дмитрий песков
12:27 11.02.2022
 
Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Пресс-секретарь Песков: Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Евгений Паулин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент продолжает работать в Огарево. Сегодня день такой рутинной непубличной работы. В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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