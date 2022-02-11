https://ria.ru/20220211/sovbez-1772252258.html

Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 11.02.2022

Путин в пятницу проведет оперативное совещание с членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:27

2022-02-11T12:27

2022-02-11T12:27

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Президент продолжает работать в Огарево. Сегодня день такой рутинной непубличной работы. В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20220211/nauka-1772226843.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков