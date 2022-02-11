https://ria.ru/20220211/sootechestvenniki-1772226327.html

Калужская область выходит из программы по переселению соотечественников

Калужская область выходит из программы по переселению соотечественников - РИА Новости, 11.02.2022

Калужская область выходит из программы по переселению соотечественников

Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, заявил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:08

2022-02-11T11:08

2022-02-11T12:20

общество

владислав шапша

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, заявил губернатор Владислав Шапша."Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии", - написал Шапша в своем Telegram-канале.По данным правительства Калужской области, программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников действует на территории региона с 2007 года. За 14 лет в область прибыли более 90 тысяч соотечественников. Цель программы – возвращение в Россию граждан, воспитанных в традициях русской культуры, владеющих русским языком и в наибольшей мере способных к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества, подчеркивают власти. Правительство региона констатирует, что к настоящему времени реализация программы уже не достигает первоначально поставленных целей.Ранее в пятницу губернатор внепланово посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом, который не владеет русским, однако имеет сертификат о знании языка. Шапша заявил, что с сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают русского, но предоставляют "липовые" сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки.

https://ria.ru/20220211/migranty-1772227852.html

калужская область

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общество, владислав шапша, калужская область