11:08 11.02.2022 (обновлено: 12:20 11.02.2022)
Калужская область выходит из программы по переселению соотечественников
Калужский губернатор Шапша: область выходит из программы по переселению соотечественников
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, заявил губернатор Владислав Шапша.
"Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По данным правительства Калужской области, программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников действует на территории региона с 2007 года. За 14 лет в область прибыли более 90 тысяч соотечественников. Цель программы – возвращение в Россию граждан, воспитанных в традициях русской культуры, владеющих русским языком и в наибольшей мере способных к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества, подчеркивают власти. Правительство региона констатирует, что к настоящему времени реализация программы уже не достигает первоначально поставленных целей.
Ранее в пятницу губернатор внепланово посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом, который не владеет русским, однако имеет сертификат о знании языка. Шапша заявил, что с сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают русского, но предоставляют "липовые" сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки.