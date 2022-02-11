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Калужская область выходит из программы по переселению соотечественников
Калужская область выходит из программы по переселению соотечественников - РИА Новости, 11.02.2022
Калужская область выходит из программы по переселению соотечественников
Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, заявил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:08
2022-02-11T12:20
общество
владислав шапша
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, заявил губернатор Владислав Шапша."Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии", - написал Шапша в своем Telegram-канале.По данным правительства Калужской области, программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников действует на территории региона с 2007 года. За 14 лет в область прибыли более 90 тысяч соотечественников. Цель программы – возвращение в Россию граждан, воспитанных в традициях русской культуры, владеющих русским языком и в наибольшей мере способных к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества, подчеркивают власти. Правительство региона констатирует, что к настоящему времени реализация программы уже не достигает первоначально поставленных целей.Ранее в пятницу губернатор внепланово посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом, который не владеет русским, однако имеет сертификат о знании языка. Шапша заявил, что с сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают русского, но предоставляют "липовые" сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки.
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общество, владислав шапша, калужская область
11:08 11.02.2022 (обновлено: 12:20 11.02.2022)
 
Калужская область выходит из программы по переселению соотечественников

Калужский губернатор Шапша: область выходит из программы по переселению соотечественников

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников из-за рубежа, заявил губернатор Владислав Шапша.
"Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По данным правительства Калужской области, программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников действует на территории региона с 2007 года. За 14 лет в область прибыли более 90 тысяч соотечественников. Цель программы – возвращение в Россию граждан, воспитанных в традициях русской культуры, владеющих русским языком и в наибольшей мере способных к адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей российского сообщества, подчеркивают власти. Правительство региона констатирует, что к настоящему времени реализация программы уже не достигает первоначально поставленных целей.
Ранее в пятницу губернатор внепланово посетил многофункциональный миграционный центр в Боровском районе и пообщался с мигрантом, который не владеет русским, однако имеет сертификат о знании языка. Шапша заявил, что с сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают русского, но предоставляют "липовые" сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки.
Трудовые мигранты - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 11:15
В Калужской области иностранцам запретят работать в перевозках и общепите
 
ОбществоВладислав ШапшаКалужская область
 
 
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