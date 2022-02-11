https://ria.ru/20220211/sobaki-1772323065.html
Кинолог рассказал, как гостям вести себя в доме, где есть собака
Кинолог рассказал, как гостям вести себя в доме, где есть собака - РИА Новости, 11.02.2022
Кинолог рассказал, как гостям вести себя в доме, где есть собака
Не каждая собака с восторгом относится к гостям, посещающим дом, в котором она живет, обеспечение её психического и физического комфорта – долг как хозяина, так РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:39
2022-02-11T16:39
2022-02-11T21:43
общество
россия
российская кинологическая федерация (ркф)
владимир голубев
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Не каждая собака с восторгом относится к гостям, посещающим дом, в котором она живет, обеспечение её психического и физического комфорта – долг как хозяина, так и гостей, заявил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.Он отметил ответственность хозяина, призвал заботиться не только "о своей репутации хлебосольного хозяина, но и о комфорте собаки", и напомнил, что не все питомцы одинаково любят гостей в доме, особенно если их много, они шумные и настойчивые. Чтобы заранее позаботиться о комфорте питомца, хозяину нужно рассказать гостям об особенностях собаки и попросить не настаивать на контакте с ней, если ей это не по душе.Чтобы знакомство не доставило собаке лишнего дискомфорта, Голубев посоветовал не бросаться её сразу обнимать, а присесть, чтобы находиться на одном уровне, и спокойно попросить подойти, произнеся кличку. Если собака насторожилась или боится, настаивать на контакте не нужно, лучше дождаться, пока она сама захочет подойти. Собаке нужно дать возможность обнюхать, при этом смотреть в глаза ей не стоит. Если пес не сопротивляется, его можно аккуратно погладить и дать время привыкнуть к вам.Настаивать на контакте нельзя, предупредил кинолог. Отказывающему в общении питомцу лучше позволить уйти и ни в коем случае не преследовать и трогать его, если он укрылся в своем логове - клетке или на лежанке. Это может напугать или разозлить собаку.По его словам, посторонние не должны кормить собаку без разрешения хозяина. Во-первых, любая человеческая еда со стола может быть токсичной и опасной и не подходит для того, чтобы кормить питомца. Даже принесенные с собой специальные собачьи лакомства могут быть под запретом для конкретной собаки, так как у каждой свои особенности диеты, аллергия, запреты со стороны хозяина и установленные в доме правила."Не всегда виляние хвостом означает радость, иногда это показывает, что собака находится в возбуждении. Если пес отказал в общении – оставьте его в покое. Также помните, что не нужно пугать, дразнить собаку, подходить к ней, когда она принимает пищу или отдыхает. Уважайте границы собаки, ведь именно вы пришли к ней в дом, а не она к вам", - подытожил Голубев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220128/sobaka-1770034627.html
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общество, россия, российская кинологическая федерация (ркф), владимир голубев
16:39 11.02.2022 (обновлено: 21:43 11.02.2022)
Кинолог рассказал, как гостям вести себя в доме, где есть собака
Президент Федерации кинологов Голубев дал совет, как гостям вести себя в доме с собакой
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Не каждая собака с восторгом относится к гостям, посещающим дом, в котором она живет, обеспечение её психического и физического комфорта – долг как хозяина, так и гостей, заявил РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Все собаки по-разному относятся к посторонним людям в доме: кто-то радостно встречает гостей, другие предпочитают спрятаться и ограничить общение с незнакомцами. В любом случае, важно знать, как правильно взаимодействовать с собакой, если ты приходишь в дом, в котором она живет", - сказал Голубев.
Он отметил ответственность хозяина, призвал заботиться не только "о своей репутации хлебосольного хозяина, но и о комфорте собаки", и напомнил, что не все питомцы одинаково любят гостей в доме, особенно если их много, они шумные и настойчивые. Чтобы заранее позаботиться о комфорте питомца, хозяину нужно рассказать гостям об особенностях собаки и попросить не настаивать на контакте с ней, если ей это не по душе.
Чтобы знакомство не доставило собаке лишнего дискомфорта, Голубев посоветовал не бросаться её сразу обнимать, а присесть, чтобы находиться на одном уровне, и спокойно попросить подойти, произнеся кличку. Если собака насторожилась или боится, настаивать на контакте не нужно, лучше дождаться, пока она сама захочет подойти. Собаке нужно дать возможность обнюхать, при этом смотреть в глаза ей не стоит. Если пес не сопротивляется, его можно аккуратно погладить и дать время привыкнуть к вам.
Настаивать на контакте нельзя, предупредил кинолог. Отказывающему в общении питомцу лучше позволить уйти и ни в коем случае не преследовать и трогать его, если он укрылся в своем логове - клетке или на лежанке. Это может напугать или разозлить собаку.
"Не всем животным одинаково нравится общаться с чужими людьми. Как бы вы себя чувствовали, если бы к вам подошел незнакомый человек и начал хлопать вас по спине? Скорее всего, это не доставило бы вам большого удовольствия. Поэтому важно понять, что собака тоже может испытывать похожие чувства по отношению к вам", - подчеркнул Голубев.
По его словам, посторонние не должны кормить собаку без разрешения хозяина. Во-первых, любая человеческая еда со стола может быть токсичной и опасной и не подходит для того, чтобы кормить питомца. Даже принесенные с собой специальные собачьи лакомства могут быть под запретом для конкретной собаки, так как у каждой свои особенности диеты, аллергия, запреты со стороны хозяина и установленные в доме правила.
"Не всегда виляние хвостом означает радость, иногда это показывает, что собака находится в возбуждении. Если пес отказал в общении – оставьте его в покое. Также помните, что не нужно пугать, дразнить собаку, подходить к ней, когда она принимает пищу или отдыхает. Уважайте границы собаки, ведь именно вы пришли к ней в дом, а не она к вам", - подытожил Голубев.