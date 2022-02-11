https://ria.ru/20220211/sng-1772287918.html

Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие со странами СНГ

Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие со странами СНГ - РИА Новости, 11.02.2022

Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие со странами СНГ

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить взаимодействие со странами СНГ и совершенствование... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:33

2022-02-11T14:33

2022-02-11T14:49

политика

владимир путин

совет безопасности рф

снг

евразийский экономический союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768588540_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_5dadfa34d8233c114bc28380a6afc046.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить взаимодействие со странами СНГ и совершенствование механизмов на данном направлении."Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики – это отношения со странами СНГ на постсоветском пространстве. Мы сегодня обсудим как раз эту тему. И еще раз хочу подчеркнуть, что она, безусловно, является для нас одной из ключевых, как я уже сказал", - отметил Путин."У нас много здесь инициатив, очень хороший диалог с нашими ведущими партнерами, большой объем товарооборота, со многими из них мы работаем в рамках ЕврАзЭС, в рамках Договора о коллективной безопасности. Последние события показывают, что вся эта работа дает положительный результат, она востребована. Мы сегодня поговорим с вами о том, как совершенствовать те механизмы, которые созданы у нас на этом направлении за последние годы", - добавил президент.

https://ria.ru/20220202/schit-1770619528.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, владимир путин, совет безопасности рф, снг, евразийский экономический союз