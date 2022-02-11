https://ria.ru/20220211/sng-1772287918.html
Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие со странами СНГ
Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие со странами СНГ - РИА Новости, 11.02.2022
Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие со странами СНГ
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить взаимодействие со странами СНГ и совершенствование... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:33
2022-02-11T14:33
2022-02-11T14:49
политика
владимир путин
совет безопасности рф
снг
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768588540_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_5dadfa34d8233c114bc28380a6afc046.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить взаимодействие со странами СНГ и совершенствование механизмов на данном направлении."Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики – это отношения со странами СНГ на постсоветском пространстве. Мы сегодня обсудим как раз эту тему. И еще раз хочу подчеркнуть, что она, безусловно, является для нас одной из ключевых, как я уже сказал", - отметил Путин."У нас много здесь инициатив, очень хороший диалог с нашими ведущими партнерами, большой объем товарооборота, со многими из них мы работаем в рамках ЕврАзЭС, в рамках Договора о коллективной безопасности. Последние события показывают, что вся эта работа дает положительный результат, она востребована. Мы сегодня поговорим с вами о том, как совершенствовать те механизмы, которые созданы у нас на этом направлении за последние годы", - добавил президент.
https://ria.ru/20220202/schit-1770619528.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/13/1768588540_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c805574a77860ff230b607ec6589d831.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, совет безопасности рф, снг, евразийский экономический союз
14:33 11.02.2022 (обновлено: 14:49 11.02.2022)
Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие со странами СНГ
Президент Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие со странами СНГ