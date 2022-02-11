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Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие со странами СНГ
Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие со странами СНГ - РИА Новости, 11.02.2022
Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие со странами СНГ
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить взаимодействие со странами СНГ и совершенствование... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:33
2022-02-11T14:49
политика
владимир путин
совет безопасности рф
снг
евразийский экономический союз
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НОВО-ОГАРЕВО, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить взаимодействие со странами СНГ и совершенствование механизмов на данном направлении."Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики – это отношения со странами СНГ на постсоветском пространстве. Мы сегодня обсудим как раз эту тему. И еще раз хочу подчеркнуть, что она, безусловно, является для нас одной из ключевых, как я уже сказал", - отметил Путин."У нас много здесь инициатив, очень хороший диалог с нашими ведущими партнерами, большой объем товарооборота, со многими из них мы работаем в рамках ЕврАзЭС, в рамках Договора о коллективной безопасности. Последние события показывают, что вся эта работа дает положительный результат, она востребована. Мы сегодня поговорим с вами о том, как совершенствовать те механизмы, которые созданы у нас на этом направлении за последние годы", - добавил президент.
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политика, владимир путин, совет безопасности рф, снг, евразийский экономический союз
14:33 11.02.2022 (обновлено: 14:49 11.02.2022)
 
Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие со странами СНГ

Президент Путин предложил членам Совбеза обсудить взаимодействие со странами СНГ

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин
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НОВО-ОГАРЕВО, 11 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ предложил обсудить взаимодействие со странами СНГ и совершенствование механизмов на данном направлении.
"Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики – это отношения со странами СНГ на постсоветском пространстве. Мы сегодня обсудим как раз эту тему. И еще раз хочу подчеркнуть, что она, безусловно, является для нас одной из ключевых, как я уже сказал", - отметил Путин.
"У нас много здесь инициатив, очень хороший диалог с нашими ведущими партнерами, большой объем товарооборота, со многими из них мы работаем в рамках ЕврАзЭС, в рамках Договора о коллективной безопасности. Последние события показывают, что вся эта работа дает положительный результат, она востребована. Мы сегодня поговорим с вами о том, как совершенствовать те механизмы, которые созданы у нас на этом направлении за последние годы", - добавил президент.
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
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ПолитикаВладимир ПутинСовет Безопасности РФСНГЕвразийский экономический союз
 
 
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