23:23 11.02.2022 (обновлено: 00:56 12.02.2022)
МИД: западные СМИ обслуживают политический заказ своих правительств
МИД: против России ведется скоординированная информационная атака
Здание министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Против России ведётся скоординированная информационная атака, западные СМИ тиражируют недостоверную информацию о якобы "агрессии России" в отношении Украины, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
"В конце 2021 - начале 2022 годов мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой - убедить мировую общественность в том, что Российская Федерация готовит вторжение на территорию Украины", - говорится в сообщении.
В МИД отметили, что средства массовой информации вопреки стандартам честной журналистики распространяли "откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы".
"При этом игнорировались подробные и аргументированные разъяснения российских официальных лиц, в частности многократные заверения в приверженности России мирному дипломатическому урегулированию кризиса на Украине на основе минского "Комплекса мер", ссылки на национальное суверенное право государств осуществлять передислокацию вооруженных сил на своей территории, а также заявления об оборонительном характере воинских учений, проводимых совместно с вооруженными силами Белоруссии. Кроме того, игнорировались озабоченности Москвы, указывающей на то, что это Запад продвигает свою военную инфраструктуру к границам России, оказывает военно-техническую помощь Украине, вооружает ее, направляет своих военных инструкторов, проводит масштабные и опасные военные учения", - говорится в сообщении.
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"По сути западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Там отметили, что фейковые публикации в западных СМИ - "доказательство того, что против Москвы ведется скоординированная информационная атака, нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины".
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