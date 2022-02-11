https://ria.ru/20220211/smi-1772391570.html

МИД: западные СМИ обслуживают политический заказ своих правительств

МИД: западные СМИ обслуживают политический заказ своих правительств - РИА Новости, 12.02.2022

МИД: западные СМИ обслуживают политический заказ своих правительств

Против России ведётся скоординированная информационная атака, западные СМИ тиражируют недостоверную информацию о якобы "агрессии России" в отношении Украины,... РИА Новости, 12.02.2022

2022-02-11T23:23

2022-02-11T23:23

2022-02-12T00:56

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Против России ведётся скоординированная информационная атака, западные СМИ тиражируют недостоверную информацию о якобы "агрессии России" в отношении Украины, говорится в сообщении на сайте МИД РФ."В конце 2021 - начале 2022 годов мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой - убедить мировую общественность в том, что Российская Федерация готовит вторжение на территорию Украины", - говорится в сообщении.В МИД отметили, что средства массовой информации вопреки стандартам честной журналистики распространяли "откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы"."При этом игнорировались подробные и аргументированные разъяснения российских официальных лиц, в частности многократные заверения в приверженности России мирному дипломатическому урегулированию кризиса на Украине на основе минского "Комплекса мер", ссылки на национальное суверенное право государств осуществлять передислокацию вооруженных сил на своей территории, а также заявления об оборонительном характере воинских учений, проводимых совместно с вооруженными силами Белоруссии. Кроме того, игнорировались озабоченности Москвы, указывающей на то, что это Запад продвигает свою военную инфраструктуру к границам России, оказывает военно-техническую помощь Украине, вооружает ее, направляет своих военных инструкторов, проводит масштабные и опасные военные учения", - говорится в сообщении."По сути западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.Там отметили, что фейковые публикации в западных СМИ - "доказательство того, что против Москвы ведется скоординированная информационная атака, нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины".

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр, москва