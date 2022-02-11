https://ria.ru/20220211/slovar-1772326797.html

Козак объяснил, зачем ему понадобился словарь английского языка в Берлине

Козак объяснил, зачем ему понадобился словарь английского языка в Берлине - РИА Новости, 11.02.2022

Козак объяснил, зачем ему понадобился словарь английского языка в Берлине

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал, что ему пришлось прибегнуть к помощи Кембриджского толкового словаря английского языка на... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:51

2022-02-11T16:51

2022-02-11T17:37

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал, что ему пришлось прибегнуть к помощи Кембриджского толкового словаря английского языка на вчерашних переговорах политсоветников в "нормандском" формате, чтобы убедить своих украинских коллег в том, что понятия "консультации" и "обсуждать" несут в себе соответствующую смысловую нагрузку."Да, потому что в этих попытках исказить минские соглашения или уклониться от их исполнения коллеги из Украины пытались дать свое украинское толкование слову "консультация" и "обсуждение". Пришлось предъявить Кембриджский толковый словарь английского языка и показать значение этих слов. Эти слова одинаковые. Есть общепринятый смысл этих слов, их значение и в английском языке, и в русском языке, и в украинском языке. Никаких толкований и разночтений быть не может", - сказал он журналистам."Это разговор, обсуждение с целью нахождения взаимоприемлемого решения. Это встреча для обсуждения чего-либо или кого-либо. Это все доступно, словарь продается в каждом магазине", - добавил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html

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в мире, россия, франция, германия, дмитрий козак, украина, "нормандская четверка"