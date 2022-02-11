https://ria.ru/20220211/simferopol-1772235649.html

В Симферополе не смогли выбрать главу города

В Симферополе не смогли выбрать главу города - РИА Новости, 11.02.2022

В Симферополе не смогли выбрать главу города

Конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя не состоялся и будет перенесен из-за отсутствия достаточного числа кандидатов, сообщил глава... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:35

2022-02-11T11:35

2022-02-11T12:04

политика

симферополь

республика крым

юрий гоцанюк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя не состоялся и будет перенесен из-за отсутствия достаточного числа кандидатов, сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.В январе решением конкурсной комиссии проведение конкурса было назначено на 11 февраля."В связи с отсутствием необходимого количества кандидатов конкурс на замещение должности главы администрации города Симферополя республики Крым признан несостоявшимся", - написал Гоцанюк на своей странице в Facebook.Для участия в конкурсе было подано четыре пакета документов, двум кандидатам после их проверки было отказано в участии, один кандидат отозвал свое заявление, добавил Гоцанюк.В конце декабря работавший на посту главы администрации Симферополя с апреля 2021 года Валентин Демидов написал заявление об увольнении. Он был пятым с 2014 года главой администрации города. Новым исполняющим обязанности главы администрации Симферополя после отставки Демидова был назначен первый заместитель администрации Максим Балахонов.

https://ria.ru/20220201/evpatoriya-1770523108.html

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политика, симферополь, республика крым, юрий гоцанюк