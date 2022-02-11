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В Симферополе не смогли выбрать главу города
В Симферополе не смогли выбрать главу города - РИА Новости, 11.02.2022
В Симферополе не смогли выбрать главу города
Конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя не состоялся и будет перенесен из-за отсутствия достаточного числа кандидатов, сообщил глава... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:35
2022-02-11T12:04
политика
симферополь
республика крым
юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя не состоялся и будет перенесен из-за отсутствия достаточного числа кандидатов, сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.В январе решением конкурсной комиссии проведение конкурса было назначено на 11 февраля."В связи с отсутствием необходимого количества кандидатов конкурс на замещение должности главы администрации города Симферополя республики Крым признан несостоявшимся", - написал Гоцанюк на своей странице в Facebook.Для участия в конкурсе было подано четыре пакета документов, двум кандидатам после их проверки было отказано в участии, один кандидат отозвал свое заявление, добавил Гоцанюк.В конце декабря работавший на посту главы администрации Симферополя с апреля 2021 года Валентин Демидов написал заявление об увольнении. Он был пятым с 2014 года главой администрации города. Новым исполняющим обязанности главы администрации Симферополя после отставки Демидова был назначен первый заместитель администрации Максим Балахонов.
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политика, симферополь, республика крым, юрий гоцанюк
11:35 11.02.2022 (обновлено: 12:04 11.02.2022)
 
В Симферополе не смогли выбрать главу города

Конкурс на замещение должности главы Симферополя признали несостоявшимся и перенесли

© РИА Новости / Алексей МальгавкоЗаснеженный Симферополь
Заснеженный Симферополь - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя не состоялся и будет перенесен из-за отсутствия достаточного числа кандидатов, сообщил глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
В январе решением конкурсной комиссии проведение конкурса было назначено на 11 февраля.
"В связи с отсутствием необходимого количества кандидатов конкурс на замещение должности главы администрации города Симферополя республики Крым признан несостоявшимся", - написал Гоцанюк на своей странице в Facebook.
Для участия в конкурсе было подано четыре пакета документов, двум кандидатам после их проверки было отказано в участии, один кандидат отозвал свое заявление, добавил Гоцанюк.
В конце декабря работавший на посту главы администрации Симферополя с апреля 2021 года Валентин Демидов написал заявление об увольнении. Он был пятым с 2014 года главой администрации города. Новым исполняющим обязанности главы администрации Симферополя после отставки Демидова был назначен первый заместитель администрации Максим Балахонов.
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ПолитикаСимферопольРеспублика КрымЮрий Гоцанюк
 
 
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