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Суд назначил штрафы экс-депутатам парламента Якутии за крупную взятку

Суд назначил штрафы экс-депутатам парламента Якутии за крупную взятку - РИА Новости, 11.02.2022

Суд назначил штрафы экс-депутатам парламента Якутии за крупную взятку

Суд назначил штрафы на 18 миллионов рублей экс-депутатам парламента Якутии за взятку в 900 тысяч, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:59

2022-02-11T14:59

2022-02-11T15:02

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россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 11 фев – РИА Новости. Суд назначил штрафы на 18 миллионов рублей экс-депутатам парламента Якутии за взятку в 900 тысяч, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Управление СК по Якутии в 2018 году возбудило в отношении двух депутатов дело по пунктам "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ. По версии следствия, депутаты потребовали и в дальнейшем получили деньги у обратившегося к ним за помощью коммерсанта, просившего оказать содействие в увеличении финансирования предприятия. Народные избранники вину не признали, их поместили под домашний арест.Отмечается, что бывшие депутаты признаны судом виновными в получении взятки в размере 900 тысяч рублей, один из них также - в мошенничестве."Суд приговорил одного из подсудимых к штрафу в размере 10 миллионов рублей, второму подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 8 миллионов рублей. По ч. 1 ст.159 УК РФ он осужден к штрафу в размере 100 тысяч рублей с освобождением от назначенного наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. Оценка законности приговору будет дана после его поступления и изучения", - рассказали в пресс-службе.

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)