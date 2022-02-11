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В Мытищах начали проверку после того, как школьник ранил сверстника ножом
В Мытищах начали проверку после того, как школьник ранил сверстника ножом - РИА Новости, 11.02.2022
В Мытищах начали проверку после того, как школьник ранил сверстника ножом
В школе в Мытищах произошел конфликт между двумя учениками, один ударил другого ножом в область ключицы, пострадавший госпитализирован, сообщила старший... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:56
2022-02-11T11:56
происшествия
россия
мытищи
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В школе в Мытищах произошел конфликт между двумя учениками, один ударил другого ножом в область ключицы, пострадавший госпитализирован, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что один шестиклассник ударил другого ножом в Мытищах. Подмосковная прокуратура сообщала о проверке "в связи с травмированием" подростка."Поступила информация о травмировании в одной из школ Мытищинского городского округа 13-летнего ученика. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России организована проверка. По предварительной информации, 10 февраля в школе в учебной аудитории между двумя учениками произошел конфликт, в ходе которого один ударил другого ножом в область ключицы", - сказала Врадий.Отмечается, что пострадавший госпитализирован. К настоящему времени следователем опрошены очевидцы, сотрудники школы и родители подростков. Следствием устанавливаются причины и условия, приведшие к данной ситуации, в том числе каким образом ученику удалось пронести в школу нож.
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россия
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происшествия, россия, мытищи, следственный комитет россии (ск рф)
11:56 11.02.2022
 
В Мытищах начали проверку после того, как школьник ранил сверстника ножом

СК начал проверку после того, как в Мытищах школьник ранил сверстника ножом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. В школе в Мытищах произошел конфликт между двумя учениками, один ударил другого ножом в область ключицы, пострадавший госпитализирован, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что один шестиклассник ударил другого ножом в Мытищах. Подмосковная прокуратура сообщала о проверке "в связи с травмированием" подростка.
"Поступила информация о травмировании в одной из школ Мытищинского городского округа 13-летнего ученика. По данному факту следственным отделом по городу Мытищи ГСУ СК России организована проверка. По предварительной информации, 10 февраля в школе в учебной аудитории между двумя учениками произошел конфликт, в ходе которого один ударил другого ножом в область ключицы", - сказала Врадий.
Отмечается, что пострадавший госпитализирован. К настоящему времени следователем опрошены очевидцы, сотрудники школы и родители подростков. Следствием устанавливаются причины и условия, приведшие к данной ситуации, в том числе каким образом ученику удалось пронести в школу нож.
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