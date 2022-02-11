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В Подмосковье школьник ударил сверстника ножом
В Подмосковье школьник ударил сверстника ножом - РИА Новости, 11.02.2022
В Подмосковье школьник ударил сверстника ножом
Один шестиклассник ударил другого ножом в Мытищах, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах; подмосковная прокуратура сообщила о проверке "в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:28
2022-02-11T11:28
происшествия
московская область (подмосковье)
мытищи
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Один шестиклассник ударил другого ножом в Мытищах, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах; подмосковная прокуратура сообщила о проверке "в связи с травмированием" подростка.По информации собеседника агентства, конфликт между шестиклассниками школы в Мытищах произошел 10 февраля."Один из школьников в ходе ссоры начал нецензурно браниться, тогда второй достал, предположительно, перочинный нож и ударил оппонента в левое плечо. Мальчик был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает, у него задето легкое, а сам он подключен к аппарату ИВЛ", - сказал он.Прокуратура Московской области "организовала проверку в связи с травмированием несовершеннолетнего в школе в Мытищах". "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья обучающихся", - говорится в релизе.Свою проверку проводит полиция, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МВД, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20220209/arest-1771821591.html
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московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), мытищи
11:28 11.02.2022
 
В Подмосковье школьник ударил сверстника ножом

В Мытищах шестиклассник ударил сверстника ножом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Один шестиклассник ударил другого ножом в Мытищах, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах; подмосковная прокуратура сообщила о проверке "в связи с травмированием" подростка.
По информации собеседника агентства, конфликт между шестиклассниками школы в Мытищах произошел 10 февраля.
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"Один из школьников в ходе ссоры начал нецензурно браниться, тогда второй достал, предположительно, перочинный нож и ударил оппонента в левое плечо. Мальчик был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает, у него задето легкое, а сам он подключен к аппарату ИВЛ", - сказал он.
Прокуратура Московской области "организовала проверку в связи с травмированием несовершеннолетнего в школе в Мытищах". "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья обучающихся", - говорится в релизе.
Свою проверку проводит полиция, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МВД, по ее результатам будет принято процессуальное решение.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Мытищи
 
 
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