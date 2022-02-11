https://ria.ru/20220211/shkolnik-1772233476.html

В Подмосковье школьник ударил сверстника ножом

В Подмосковье школьник ударил сверстника ножом - РИА Новости, 11.02.2022

В Подмосковье школьник ударил сверстника ножом

Один шестиклассник ударил другого ножом в Мытищах, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах; подмосковная прокуратура сообщила о проверке "в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:28

2022-02-11T11:28

2022-02-11T11:28

происшествия

московская область (подмосковье)

мытищи

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Один шестиклассник ударил другого ножом в Мытищах, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах; подмосковная прокуратура сообщила о проверке "в связи с травмированием" подростка.По информации собеседника агентства, конфликт между шестиклассниками школы в Мытищах произошел 10 февраля."Один из школьников в ходе ссоры начал нецензурно браниться, тогда второй достал, предположительно, перочинный нож и ударил оппонента в левое плечо. Мальчик был госпитализирован. Сейчас его жизни ничего не угрожает, у него задето легкое, а сам он подключен к аппарату ИВЛ", - сказал он.Прокуратура Московской области "организовала проверку в связи с травмированием несовершеннолетнего в школе в Мытищах". "В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и действиям должностных лиц, ответственных за безопасность жизни и здоровья обучающихся", - говорится в релизе.Свою проверку проводит полиция, сообщили РИА Новости в подмосковном главке МВД, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20220209/arest-1771821591.html

https://ria.ru/20220204/shkolniki-1771005272.html

московская область (подмосковье)

мытищи

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происшествия, московская область (подмосковье), мытищи