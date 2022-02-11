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Калужский губернатор поймал нерадивого мигранта. Видео

Калужский губернатор Шапша поймал мигранта с купленными документами - РИА Новости, 11.02.2022

Калужский губернатор поймал нерадивого мигранта. Видео

Губернатор Калужской области внепланово посетил миграционный центр в Боровском районе, где уличил мигранта в подделке документов. Видео поездки опубликовано в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:12

2022-02-11T13:12

2022-02-11T19:48

россия

владислав шапша

калужская область

общество

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Губернатор Калужской области внепланово посетил миграционный центр в Боровском районе, где уличил мигранта в подделке документов. Видео поездки опубликовано в его Instagram-аккаунте."Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса! <...> Первый попавшийся "гость с юга". Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках", — написал глава региона.По итогам проверки Шапша принял ряд решений, в числе которых выход области из программы переселения соотечественников и запрет иностранцам работать в сфере пассажирских перевозок, общепите, торговле и кадровых агентствах.

россия

калужская область

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россия, владислав шапша, калужская область, общество