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Калужский губернатор поймал нерадивого мигранта. Видео
Калужский губернатор Шапша поймал мигранта с купленными документами - РИА Новости, 11.02.2022
Калужский губернатор поймал нерадивого мигранта. Видео
Губернатор Калужской области внепланово посетил миграционный центр в Боровском районе, где уличил мигранта в подделке документов. Видео поездки опубликовано в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:12
2022-02-11T19:48
россия
владислав шапша
калужская область
общество
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Губернатор Калужской области внепланово посетил миграционный центр в Боровском районе, где уличил мигранта в подделке документов. Видео поездки опубликовано в его Instagram-аккаунте."Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса! &lt;...&gt; Первый попавшийся "гость с юга". Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках", — написал глава региона.По итогам проверки Шапша принял ряд решений, в числе которых выход области из программы переселения соотечественников и запрет иностранцам работать в сфере пассажирских перевозок, общепите, торговле и кадровых агентствах.
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россия, владислав шапша, калужская область, общество
13:12 11.02.2022 (обновлено: 19:48 11.02.2022)
 
Калужский губернатор Шапша поймал мигранта с купленными документами

Губернатор Калужской области Шапша нашел мигранта с купленным сертификатом о русском языке

© РИА Новости / Владимир АстапковичГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Губернатор Калужской области внепланово посетил миграционный центр в Боровском районе, где уличил мигранта в подделке документов. Видео поездки опубликовано в его Instagram-аккаунте.
"Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса! <...> Первый попавшийся "гость с юга". Русским языком явно не владеет. Но, о чудо! Сертификат о знании русского языка на руках", — написал глава региона.
По итогам проверки Шапша принял ряд решений, в числе которых выход области из программы переселения соотечественников и запрет иностранцам работать в сфере пассажирских перевозок, общепите, торговле и кадровых агентствах.
 
РоссияВладислав ШапшаКалужская областьОбщество
 
 
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