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Научным работникам на Крайнем Севере увеличат зарплату
Научным работникам на Крайнем Севере увеличат зарплату - РИА Новости, 11.02.2022
Научным работникам на Крайнем Севере увеличат зарплату
Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля принять нормативные правовые акты по размеру процентной надбавки к зарплате научным работникам Крайнего... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:41
2022-02-11T11:41
наука
общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля принять нормативные правовые акты по размеру процентной надбавки к зарплате научным работникам Крайнего Севера, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить принятие нормативных правовых актов РФ, определяющих размер процентной надбавки к заработной плате и порядок выплаты такой надбавки работникам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющим трудовую деятельность и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрев механизм выплаты такой надбавки в полном объеме независимо от срока проживания в указанной местности и величины трудового стажа", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 15 июля, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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наука, общество, россия, михаил мишустин, владимир путин
11:41 11.02.2022
 
Научным работникам на Крайнем Севере увеличат зарплату

Путин поручил принять акты по надбавке к зарплате научным работникам на Крайнем Севере

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРоссийский ученый бурит лед для взятия пробы на Северном Полюсе
Российский ученый бурит лед для взятия пробы на Северном Полюсе - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Российский ученый бурит лед для взятия пробы на Северном Полюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля принять нормативные правовые акты по размеру процентной надбавки к зарплате научным работникам Крайнего Севера, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ... обеспечить принятие нормативных правовых актов РФ, определяющих размер процентной надбавки к заработной плате и порядок выплаты такой надбавки работникам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющим трудовую деятельность и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрев механизм выплаты такой надбавки в полном объеме независимо от срока проживания в указанной местности и величины трудового стажа", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения – 15 июля, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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