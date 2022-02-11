https://ria.ru/20220211/sever-1772237901.html

Научным работникам на Крайнем Севере увеличат зарплату

Научным работникам на Крайнем Севере увеличат зарплату - РИА Новости, 11.02.2022

Научным работникам на Крайнем Севере увеличат зарплату

Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля принять нормативные правовые акты по размеру процентной надбавки к зарплате научным работникам Крайнего... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T11:41

2022-02-11T11:41

2022-02-11T11:41

наука

общество

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля принять нормативные правовые акты по размеру процентной надбавки к зарплате научным работникам Крайнего Севера, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить принятие нормативных правовых актов РФ, определяющих размер процентной надбавки к заработной плате и порядок выплаты такой надбавки работникам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющим трудовую деятельность и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предусмотрев механизм выплаты такой надбавки в полном объеме независимо от срока проживания в указанной местности и величины трудового стажа", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 15 июля, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220211/granty-1772230108.html

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наука, общество, россия, михаил мишустин, владимир путин