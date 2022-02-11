https://ria.ru/20220211/senator-1772344242.html

Сенатор Карасин призвал не изолировать районы Донецкой и Луганской областей

Сенатор Карасин призвал не изолировать районы Донецкой и Луганской областей - РИА Новости, 11.02.2022

Сенатор Карасин призвал не изолировать районы Донецкой и Луганской областей

Ситуация на юго-востоке Украины направлена на то, чтобы изолировать отдельные районы Донецкой и Луганской областей, поставить их в ситуацию, когда люди... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T17:54

2022-02-11T17:54

2022-02-11T17:54

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Ситуация на юго-востоке Украины направлена на то, чтобы изолировать отдельные районы Донецкой и Луганской областей, поставить их в ситуацию, когда люди страдают, нависает угроза военной интервенции, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин."Российскую общественность чрезвычайно волнует ситуация на юго-востоке Украины, поскольку, по существу, все действия сегодня направлены на то, чтобы изолировать отдельные районы Донецкой и Луганской областей, поставить их в ситуацию, когда люди страдают, когда нависает угроза военной интервенции, военной агрессии со стороны все более множащейся плеяды иностранных наемников и вооруженных сил, которые стягиваются в этот регион", - сказал парламентарий в пятницу в ходе Международной конференции в рамках парламентского измерения "нормандского формата", посвященной ситуации на Украине.Он полагает, что главной должна быть реализация минских соглашений. "Пора взяться за абсолютно понятные вещи, которые можно реализовать", - заключил политик.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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