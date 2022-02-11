Зеленский ввел санкции против компаний, владеющих каналом "НАШ"
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против компаний, владеющих каналом "НАШ"
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях сроком на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "НАШ".
СНБО Украины, как сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге в пятницу, принял решение ввести санкции на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "НАШ".
"Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к юридическим лицам согласно дополнению", - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте офиса президента Украины.
В дополнении к документу указано, что речь идет о компаниях "Наша Прага", "Наш 24", "НАШ 365" и Demosena Investments Ltd.
Отмечается, что санкции предусматривают блокирование активов.
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В январе на сайте офиса президента Украины была зарегистрирована петиция, в которой президента Украины Владимира Зеленского просят ввести санкции против телеканала "НАШ" из-за регулярной трансляции антигосударственных высказываний. Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел Зеленский.
Ранее президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.