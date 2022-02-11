https://ria.ru/20220211/sanktsii-1772392382.html

Зеленский ввел санкции против компаний, владеющих каналом "НАШ"

Зеленский ввел санкции против компаний, владеющих каналом "НАШ" - РИА Новости, 11.02.2022

Зеленский ввел санкции против компаний, владеющих каналом "НАШ"

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях сроком на пять лет против компаний,... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T23:39

2022-02-11T23:39

2022-02-11T23:39

в мире

владимир зеленский

нестор шуфрич

алексей данилов

украина

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КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях сроком на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "НАШ".СНБО Украины, как сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге в пятницу, принял решение ввести санкции на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "НАШ"."Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер. Применить персональные специальные экономические и другие ограничительные меры к юридическим лицам согласно дополнению", - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте офиса президента Украины.В дополнении к документу указано, что речь идет о компаниях "Наша Прага", "Наш 24", "НАШ 365" и Demosena Investments Ltd.Отмечается, что санкции предусматривают блокирование активов.В январе на сайте офиса президента Украины была зарегистрирована петиция, в которой президента Украины Владимира Зеленского просят ввести санкции против телеканала "НАШ" из-за регулярной трансляции антигосударственных высказываний. Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел Зеленский.Ранее президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.

https://ria.ru/20220211/zelenskiy-1772324471.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

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в мире, владимир зеленский, нестор шуфрич, алексей данилов, украина