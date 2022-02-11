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https://ria.ru/20220211/sanktsii-1772372713.html
В Госдепе заявили, что США и ЕС близки к согласованию санкций против России
В Госдепе заявили, что США и ЕС близки к согласованию санкций против России - РИА Новости, 11.02.2022
В Госдепе заявили, что США и ЕС близки к согласованию санкций против России
США и ЕС подобрались "довольно близко" к согласованию пакета возможных санкций против РФ, чтобы якобы не допустить эскалации ситуации вокруг Украины, заявил... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T20:23
2022-02-11T20:23
в мире
сша
нато
россия
ситуация в днр и лнр
государственный департамент сша
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. США и ЕС подобрались "довольно близко" к согласованию пакета возможных санкций против РФ, чтобы якобы не допустить эскалации ситуации вокруг Украины, заявил советник госдепартамента США Дерек Шолле."Мы стремительно двигаемся вперед, и если возникнут непредвиденные обстоятельства, при которых Россия двинется, мы будем готовы", - заявил Шолле в интервью газете Financial Times после переговоров с коллегами из ЕС в Брюсселе в четверг.По его словам, любые санкции, которые в конечном итоге будут согласованы, будут "динамичными", то есть страны смогут "вводить изменения" после введения первоначального пакета.Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу.Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220211/zaschita-1772191301.html
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
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сша
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в мире, сша, нато, россия, ситуация в днр и лнр, государственный департамент сша, санкции в отношении россии
20:23 11.02.2022
 
В Госдепе заявили, что США и ЕС близки к согласованию санкций против России

Советник Госдепа Шолле: США и ЕС близки к согласованию возможных санкций против России

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. США и ЕС подобрались "довольно близко" к согласованию пакета возможных санкций против РФ, чтобы якобы не допустить эскалации ситуации вокруг Украины, заявил советник госдепартамента США Дерек Шолле.
"Мы стремительно двигаемся вперед, и если возникнут непредвиденные обстоятельства, при которых Россия двинется, мы будем готовы", - заявил Шолле в интервью газете Financial Times после переговоров с коллегами из ЕС в Брюсселе в четверг.
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Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине.
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Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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