https://ria.ru/20220211/sanktsii-1772371987.html

СНБО Украины ввел санкции против компаний, владеющих телеканалом "НАШ"

СНБО Украины ввел санкции против компаний, владеющих телеканалом "НАШ" - РИА Новости, 11.02.2022

СНБО Украины ввел санкции против компаний, владеющих телеканалом "НАШ"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести санкции на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "НАШ", сообщил... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T20:15

2022-02-11T20:15

2022-02-11T20:54

украина

в мире

владимир зеленский

112 украина

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести санкции на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "НАШ", сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге в пятницу."Введены санкции против компаний "Наша Прага", против компании "Наш 24", Наш 365 и компании, которая непосредственно, насколько мы проинформированы, владеет этими всеми компаниями, которая находится на Кипре", - сказал Данилов.По его словам, решение о санкциях принято на основании материалов Службы безопасности Украины. Конкретные причины применения санкций к телеканалу Данилов не назвал.При этом секретарь СНБО отметил, что лишь в четверг вечером в первый раз посмотрел телеканал "НАШ". "Я вчера вечером первый раз посмотрел ваш канал ("НАШ"). До этого я не знал о таком", - сказал Данилов корреспонденту телеканала "НАШ".В январе на сайте офиса президента Украины была зарегистрирована петиция, в которой президента Украины Владимира Зеленского просят ввести санкции против телеканала "НАШ" из-за регулярной трансляции антигосударственных высказываний. Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел Зеленский.Ранее президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.

https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html

https://ria.ru/20220209/diplomatiya-1771788896.html

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украина, в мире, владимир зеленский, 112 украина , оппозиционная платформа - за жизнь