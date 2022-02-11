https://ria.ru/20220211/sanktsii-1772371987.html
СНБО Украины ввел санкции против компаний, владеющих телеканалом "НАШ"
СНБО Украины ввел санкции против компаний, владеющих телеканалом "НАШ" - РИА Новости, 11.02.2022
СНБО Украины ввел санкции против компаний, владеющих телеканалом "НАШ"
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести санкции на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "НАШ", сообщил... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T20:15
2022-02-11T20:15
2022-02-11T20:54
украина
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владимир зеленский
112 украина
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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести санкции на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "НАШ", сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге в пятницу."Введены санкции против компаний "Наша Прага", против компании "Наш 24", Наш 365 и компании, которая непосредственно, насколько мы проинформированы, владеет этими всеми компаниями, которая находится на Кипре", - сказал Данилов.По его словам, решение о санкциях принято на основании материалов Службы безопасности Украины. Конкретные причины применения санкций к телеканалу Данилов не назвал.При этом секретарь СНБО отметил, что лишь в четверг вечером в первый раз посмотрел телеканал "НАШ". "Я вчера вечером первый раз посмотрел ваш канал ("НАШ"). До этого я не знал о таком", - сказал Данилов корреспонденту телеканала "НАШ".В январе на сайте офиса президента Украины была зарегистрирована петиция, в которой президента Украины Владимира Зеленского просят ввести санкции против телеканала "НАШ" из-за регулярной трансляции антигосударственных высказываний. Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел Зеленский.Ранее президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука - депутат Верховной рады, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич.
https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html
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украина, в мире, владимир зеленский, 112 украина , оппозиционная платформа - за жизнь
20:15 11.02.2022 (обновлено: 20:54 11.02.2022)
СНБО Украины ввел санкции против компаний, владеющих телеканалом "НАШ"
СНБО Украины ввел санкции на пять лет против компаний, владеющих телеканалом "НАШ"
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение ввести санкции на пять лет против компаний, которые владеют телеканалом "НАШ", сообщил секретарь ведомства Алексей Данилов на брифинге в пятницу.
"Введены санкции против компаний "Наша Прага", против компании "Наш 24", Наш 365 и компании, которая непосредственно, насколько мы проинформированы, владеет этими всеми компаниями, которая находится на Кипре", - сказал Данилов.
По его словам, решение о санкциях принято на основании материалов Службы безопасности Украины. Конкретные причины применения санкций к телеканалу Данилов не назвал.
При этом секретарь СНБО отметил, что лишь в четверг вечером в первый раз посмотрел телеканал "НАШ". "Я вчера вечером первый раз посмотрел ваш канал ("НАШ"). До этого я не знал о таком", - сказал Данилов корреспонденту телеканала "НАШ".
В январе на сайте офиса президента Украины
была зарегистрирована петиция, в которой президента Украины Владимира Зеленского
просят ввести санкции против телеканала "НАШ" из-за регулярной трансляции антигосударственных высказываний. Петиция набрала необходимые 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел Зеленский.
Ранее президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против трех компаний, которые владеют брендами телеканалов "112 Украина
", NewsOne, ZIK, "Первый независимый" и UkrLive. Собственником телеканалов "Первый независимый" и UkrLive является соратник главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь
" Виктора Медведчука
- депутат Верховной рады
, глава парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич
.