В Киев прибыли еще два самолета с военной помощью из США
Министр обороны Украины Резников: в Киев прибыли еще два самолета с военной помощью из США
© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryРазгрузка поставленного оружия в аэропорту Борисполь под Киевом
Разгрузка поставленного оружия в аэропорту Борисполь под Киевом
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Еще два самолета с американским вооружением прибыли в Киев, они доставили в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Еще две птички в Киеве! Javelin, гранаты и другие оборонительные боеприпасы для вооруженных сил Украины. Вес военной помощи от наших американских партнеров, которая была доставлена сегодня, - около 130 тонн. В общем сейчас мы получили 15 птичек общим весом более 1200 тонн! Продолжение следует", - написал Резников в Twitter.
Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.
США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.