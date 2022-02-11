https://ria.ru/20220211/samolety-1772178304.html

В Киев прибыли еще два самолета с военной помощью из США

В Киев прибыли еще два самолета с военной помощью из США - РИА Новости, 11.02.2022

В Киев прибыли еще два самолета с военной помощью из США

Еще два самолета с американским вооружением прибыли в Киев, они доставили в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin, сообщил министр обороны... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T00:47

2022-02-11T00:47

2022-02-11T00:47

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нато

чехия

франция

румыния

javelin (птрк)

украина

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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Еще два самолета с американским вооружением прибыли в Киев, они доставили в том числе противотанковые ракетные комплексы Javelin, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.Начиная с 2014 года страны НАТО во главе с США поставляют оружие Украине и тренируют ее военных, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. В поставках в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария Румыния, Эстония.США поставили Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin, патрульные катера, снайперские винтовки и контрбатарейные радиолокационные станции, Великобритания - противотанковые гранатометы NLAW, Турция - ударные беспилотники Bayraktar TB2. Украина и Великобритания подписали меморандум, который предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на территории двух стран и строительство двух баз украинских ВМС.

https://ria.ru/20220209/ukraina-1771849690.html

чехия

франция

румыния

украина

сша

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в мире, нато, чехия, франция, румыния, javelin (птрк), украина, сша