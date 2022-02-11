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Упавший на Камчатке самолет вез продукты и стройматериалы
Упавший на Камчатке самолет вез продукты и стройматериалы - РИА Новости, 11.02.2022
Упавший на Камчатке самолет вез продукты и стройматериалы
Потерпевший катастрофу на Камчатке самолет Ан-2 вез в Карагинский район продукты и строительные материалы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T09:38
2022-02-11T09:38
2022-02-11T09:38
происшествия
ан-2
карагинский район
камчатский край
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Потерпевший катастрофу на Камчатке самолет Ан-2 вез в Карагинский район продукты и строительные материалы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Он напомнил, что воздушное судно упало в поле в километре юго-западнее села Северные Коряки. По данным регионального главка МЧС РФ, погибли два человека.К ликвидации последствий крушения привлекались 43 человека и девять единиц техники.
карагинский район
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РИА Новости
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Работа следователей на месте крушения самолета Ан-2 на Камчатке
Самолет Ан-2 на Камчатке упал при взлете на удалении в километр от взлетной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Днем в пятницу очевидцы сообщили о падении в окрестностях села Коряки Елизовского района легкомоторного Ан-2. Самолет, принадлежавший ООО "Камчатский кречет", направлялся с грузом в село Тымлат Карагинского района. В результате крушения погибли два человека, находившихся на его борту.
2022-02-11T09:38
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ан-2, карагинский район, камчатский край, видео
Упавший на Камчатке самолет вез продукты и стройматериалы
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Потерпевший катастрофу на Камчатке самолет Ан-2 вез в Карагинский район продукты и строительные материалы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
2022-02-11T09:38
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PT0M32S
Упавший на Камчатке самолет вез продукты и стройматериалы
Упавший на Камчатке Ан-2 вез продукты и стройматериалы