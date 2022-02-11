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Упавший на Камчатке самолет вез продукты и стройматериалы

Упавший на Камчатке самолет вез продукты и стройматериалы - РИА Новости, 11.02.2022

Упавший на Камчатке самолет вез продукты и стройматериалы

Потерпевший катастрофу на Камчатке самолет Ан-2 вез в Карагинский район продукты и строительные материалы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T09:38

2022-02-11T09:38

2022-02-11T09:38

происшествия

ан-2

карагинский район

камчатский край

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Потерпевший катастрофу на Камчатке самолет Ан-2 вез в Карагинский район продукты и строительные материалы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Он напомнил, что воздушное судно упало в поле в километре юго-западнее села Северные Коряки. По данным регионального главка МЧС РФ, погибли два человека.К ликвидации последствий крушения привлекались 43 человека и девять единиц техники.

карагинский район

камчатский край

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Работа следователей на месте крушения самолета Ан-2 на Камчатке Самолет Ан-2 на Камчатке упал при взлете на удалении в километр от взлетной полосы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Днем в пятницу очевидцы сообщили о падении в окрестностях села Коряки Елизовского района легкомоторного Ан-2. Самолет, принадлежавший ООО "Камчатский кречет", направлялся с грузом в село Тымлат Карагинского района. В результате крушения погибли два человека, находившихся на его борту. 2022-02-11T09:38 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ан-2, карагинский район, камчатский край, видео