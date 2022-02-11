https://ria.ru/20220211/samolet-1772185607.html

На Камчатке, предположительно, упал самолет Ан-2

На Камчатке, предположительно, упал самолет Ан-2 - РИА Новости, 11.02.2022

На Камчатке, предположительно, упал самолет Ан-2

Легкомоторный самолет Ан-2, предположительно, упал на Камчатке, сообщили в краевом главке МЧС. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T04:03

2022-02-11T04:03

2022-02-11T07:53

происшествия

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет Ан-2, предположительно, упал на Камчатке, сообщили в краевом главке МЧС.О падении Ан-2 в районе села Коряки Елизовского района сообщили очевидцы.В ведомстве уточнили, что самолет с грузом, на борту которого находились два человека, летел в село Тымлат. По предварительным данным, он упал в лесу.

https://ria.ru/20220114/samolet-1767773703.html

камчатский край

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2022

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происшествия, камчатский край