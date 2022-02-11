https://ria.ru/20220211/samolet-1772185607.html
На Камчатке, предположительно, упал самолет Ан-2
На Камчатке, предположительно, упал самолет Ан-2 - РИА Новости, 11.02.2022
На Камчатке, предположительно, упал самолет Ан-2
Легкомоторный самолет Ан-2, предположительно, упал на Камчатке, сообщили в краевом главке МЧС. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T04:03
2022-02-11T04:03
2022-02-11T07:53
происшествия
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772194173_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_dc1b4c844081eee40ea2d688fe5f277b.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 фев - РИА Новости. Легкомоторный самолет Ан-2, предположительно, упал на Камчатке, сообщили в краевом главке МЧС.О падении Ан-2 в районе села Коряки Елизовского района сообщили очевидцы.В ведомстве уточнили, что самолет с грузом, на борту которого находились два человека, летел в село Тымлат. По предварительным данным, он упал в лесу.
https://ria.ru/20220114/samolet-1767773703.html
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772194173_81:0:1200:839_1920x0_80_0_0_873fb044495a12ecd92dc09a85578fb6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатский край
04:03 11.02.2022 (обновлено: 07:53 11.02.2022)
На Камчатке, предположительно, упал самолет Ан-2
На Камчатке, предположительно, упал самолет Ан-2, на место выехали спасатели