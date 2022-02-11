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Козак: в Берлине не поднимался вопрос о саммите "нормандского формата"
Козак: в Берлине не поднимался вопрос о саммите "нормандского формата" - РИА Новости, 11.02.2022
Козак: в Берлине не поднимался вопрос о саммите "нормандского формата"
Вопрос о саммите "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина) не поднимался на встрече политсоветников в Берлине, заявил замглавы администрации... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T03:27
2022-02-11T03:27
2022-02-11T03:27
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Вопрос о саммите "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина) не поднимался на встрече политсоветников в Берлине, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.Очередной раунд переговоров на уровне политсоветников продолжался в Берлине почти девять часов, предыдущая встреча прошла в Париже 26 января.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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в мире, россия, франция, украина, германия
Козак: в Берлине не поднимался вопрос о саммите "нормандского формата"
Замглавы АП Козак: в Берлине не поднимался вопрос о саммите "нормандского формата"