Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/sammit-1772184456.html
Козак: в Берлине не поднимался вопрос о саммите "нормандского формата"
Козак: в Берлине не поднимался вопрос о саммите "нормандского формата" - РИА Новости, 11.02.2022
Козак: в Берлине не поднимался вопрос о саммите "нормандского формата"
Вопрос о саммите "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина) не поднимался на встрече политсоветников в Берлине, заявил замглавы администрации... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T03:27
2022-02-11T03:27
в мире
россия
франция
украина
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/38/1563463878_0:122:3042:1833_1920x0_80_0_0_462c7d07cc610d2d2fc31aa8d8dc65d6.jpg
БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Вопрос о саммите "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина) не поднимался на встрече политсоветников в Берлине, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.Очередной раунд переговоров на уровне политсоветников продолжался в Берлине почти девять часов, предыдущая встреча прошла в Париже 26 января.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
https://ria.ru/20220211/pozitsiya-1772184221.html
россия
франция
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156346/38/1563463878_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7db8bec616ec06b83f5cbb03ecd7d1b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, франция, украина, германия
03:27 11.02.2022
 
Козак: в Берлине не поднимался вопрос о саммите "нормандского формата"

Замглавы АП Козак: в Берлине не поднимался вопрос о саммите "нормандского формата"

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Дмитрий Козак
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Вопрос о саммите "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия, Украина) не поднимался на встрече политсоветников в Берлине, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
"В этой ситуации никто даже не рискнул поднимать этот вопрос, потому что нет предмета для обсуждения на уровне глав государств и правительств "нормандского формата", - сказал Козак на брифинге.
Очередной раунд переговоров на уровне политсоветников продолжался в Берлине почти девять часов, предыдущая встреча прошла в Париже 26 января.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
03:20
Козак: дипломатическая активность Франции не сказалась на позиции Киева
 
В миреРоссияФранцияУкраинаГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала