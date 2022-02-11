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Украина перебросила в Донбасс дивизион комплексов C-300, заявили в ДНР
Украина перебросила в Донбасс дивизион комплексов C-300, заявили в ДНР - РИА Новости, 11.02.2022
Украина перебросила в Донбасс дивизион комплексов C-300, заявили в ДНР
Украинские силовики перебросили в Донбасс дивизион С-300, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:21
2022-02-11T11:21
2022-02-11T11:29
в мире
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украина
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Украинские силовики перебросили в Донбасс дивизион С-300, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин."На аэродром Краматорск (подконтрольный Киеву – ред.) для прикрытия командного пункта штаба ООС (операции объединенных сил – ред.) "Сармат" из Одесской области переброшен и развернут зенитно-ракетный дивизион С-300", - сказал Басурин.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донецкая народная республика
11:21 11.02.2022 (обновлено: 11:29 11.02.2022)
Украина перебросила в Донбасс дивизион комплексов C-300, заявили в ДНР
Представитель ДНР Басурин: Украина перебросила в Донбасс дивизион комплексов C-300