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Вытеснить Россию с рынка нефти и газа невозможно, заявил экс-чиновник США
Вытеснить Россию с рынка нефти и газа невозможно, заявил экс-чиновник США - РИА Новости, 11.02.2022
Вытеснить Россию с рынка нефти и газа невозможно, заявил экс-чиновник США
Администрация президента США Джо Байдена не сможет восполнить дефицит энергоносителей на мировом рынке в случае, если решит ввести санкции против... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T03:45
2022-02-11T03:48
цены на нефть
джо байден
россия
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не сможет восполнить дефицит энергоносителей на мировом рынке в случае, если решит ввести санкции против энергетического сектора России: помочь хозяину Белого дома в реализации подобного плана сможет разве что машина времени, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.США и страны Европы в настоящее время ведут переговоры с крупнейшими экспортерами топлива по всему миру, чтобы избежать "шоков" с поставками энергоносителей, которые, по мнению Запада, могут стать результатом развития ситуации вокруг Украины. Россия неоднократно заявляла, что намерена выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу в полном объеме."Единственное, что поможет Байдену в этой ситуации, - это машина времени", - сказал Ситтон, отвечая на вопрос о том, сможет ли администрация президента США найти способ компенсировать дефицит нефти и газа на мировом рынке в случае введения рестрикций против РФ.Собеседник добавил, что реализация в США подобной задачи потребует многих лет работы и миллиардов долларов инвестиций. При это он считает, что даже если бы США и такие крупные нефтедобытчики, как Саудовская Аравия или Кувейт, нарастили производство "черного золота", то и этих объемов оказалось бы недостаточно для компенсации российской доли на мировом рынке.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
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цены на нефть, джо байден, россия, сша, нато, в мире
03:45 11.02.2022 (обновлено: 03:48 11.02.2022)
 
Вытеснить Россию с рынка нефти и газа невозможно, заявил экс-чиновник США

Экс-чиновник США Ситтон: лишь машина времени поможет Байдену вытеснить Россию с рынка газа

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не сможет восполнить дефицит энергоносителей на мировом рынке в случае, если решит ввести санкции против энергетического сектора России: помочь хозяину Белого дома в реализации подобного плана сможет разве что машина времени, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.
США и страны Европы в настоящее время ведут переговоры с крупнейшими экспортерами топлива по всему миру, чтобы избежать "шоков" с поставками энергоносителей, которые, по мнению Запада, могут стать результатом развития ситуации вокруг Украины. Россия неоднократно заявляла, что намерена выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу в полном объеме.
"Единственное, что поможет Байдену в этой ситуации, - это машина времени", - сказал Ситтон, отвечая на вопрос о том, сможет ли администрация президента США найти способ компенсировать дефицит нефти и газа на мировом рынке в случае введения рестрикций против РФ.
"Ему придется вернуться лет на 20 назад и начать бурение всех запасов нефти в США, параллельно заставив каким-то образом Венесуэлу и Канаду нарастить добычу нефти - только тогда мы сможем заменить российские нефть и газ. Таким образом, если подходить реалистично, на сегодняшний день нет способа сделать это", - указал бывший глава техасского нефтяного регулятора.
Собеседник добавил, что реализация в США подобной задачи потребует многих лет работы и миллиардов долларов инвестиций. При это он считает, что даже если бы США и такие крупные нефтедобытчики, как Саудовская Аравия или Кувейт, нарастили производство "черного золота", то и этих объемов оказалось бы недостаточно для компенсации российской доли на мировом рынке.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 16:37
Глава МИД Италии назвал Россию незаменимой для поставок газа в Европу
 
Цены на нефтьДжо БайденРоссияСШАНАТОВ мире
 
 
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