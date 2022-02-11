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Козак указал на "милитаристскую" риторику Украины относительно Донбасса
Козак указал на "милитаристскую" риторику Украины относительно Донбасса - РИА Новости, 11.02.2022
Козак указал на "милитаристскую" риторику Украины относительно Донбасса
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак отметил "милитаристскую" риторику Киева относительно Донбасса. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T02:51
2022-02-11T02:51
2022-02-11T02:51
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак отметил "милитаристскую" риторику Киева относительно Донбасса."Будет ли Украина пытаться решить это военным путем - предположить трудно. Не хочу брать на себя смелость прогнозировать за Украину их планы. Другое дело, что риторика милитаристская, военная, с обозначением каких-то мифических планов "А", "Б". Если не удастся урегулировать в их понимании по минским соглашениям этот конфликт политическим путем, они обозначают только наименованиями неких планов - план "А", план "Б", но что это - никто не знает", - сказал он на брифинге после переговоров политсоветников "нормандского формата"."Будем надеяться, что хватит благоразумия не начать боевые действия против собственных граждан", - добавил Козак.
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в мире, украина, россия
Козак указал на "милитаристскую" риторику Украины относительно Донбасса
Замглавы АП России Козак указал на "милитаристскую" риторику Украины относительно Донбасса