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Козак указал на "милитаристскую" риторику Украины относительно Донбасса
Козак указал на "милитаристскую" риторику Украины относительно Донбасса - РИА Новости, 11.02.2022
Козак указал на "милитаристскую" риторику Украины относительно Донбасса
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак отметил "милитаристскую" риторику Киева относительно Донбасса. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T02:51
2022-02-11T02:51
в мире
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак отметил "милитаристскую" риторику Киева относительно Донбасса."Будет ли Украина пытаться решить это военным путем - предположить трудно. Не хочу брать на себя смелость прогнозировать за Украину их планы. Другое дело, что риторика милитаристская, военная, с обозначением каких-то мифических планов "А", "Б". Если не удастся урегулировать в их понимании по минским соглашениям этот конфликт политическим путем, они обозначают только наименованиями неких планов - план "А", план "Б", но что это - никто не знает", - сказал он на брифинге после переговоров политсоветников "нормандского формата"."Будем надеяться, что хватит благоразумия не начать боевые действия против собственных граждан", - добавил Козак.
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в мире, украина, россия
02:51 11.02.2022
 
Козак указал на "милитаристскую" риторику Украины относительно Донбасса

Замглавы АП России Козак указал на "милитаристскую" риторику Украины относительно Донбасса

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак отметил "милитаристскую" риторику Киева относительно Донбасса.
"Будет ли Украина пытаться решить это военным путем - предположить трудно. Не хочу брать на себя смелость прогнозировать за Украину их планы. Другое дело, что риторика милитаристская, военная, с обозначением каких-то мифических планов "А", "Б". Если не удастся урегулировать в их понимании по минским соглашениям этот конфликт политическим путем, они обозначают только наименованиями неких планов - план "А", план "Б", но что это - никто не знает", - сказал он на брифинге после переговоров политсоветников "нормандского формата".
Глава Офиса президента Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
02:42
В Киеве выразили надежду на рассмотрение вопроса об обмене пленных
"Будем надеяться, что хватит благоразумия не начать боевые действия против собственных граждан", - добавил Козак.
 
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