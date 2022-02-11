https://ria.ru/20220211/rfpi-1772313650.html

Путин утвердил состав наблюдательного совета РФПИ еще на пять лет

Путин утвердил состав наблюдательного совета РФПИ еще на пять лет - РИА Новости, 11.02.2022

Путин утвердил состав наблюдательного совета РФПИ еще на пять лет

Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) еще на пять лет, соответствующий указ... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:00

2022-02-11T16:00

2022-02-11T19:09

экономика

российский фонд прямых инвестиций

владимир путин

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) еще на пять лет, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, в набсовет вошли спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, а также управляющий директор Parnasse International Sarlau, экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан и заведующий кафедрой "Государственно-частное партнерство" в Финансовом университете при правительстве, экс-глава ВЭБа Владимир Дмитриев.В указе уточняется, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев является членом набсовета по должности. В декабре прошлого года Путин также назначил Дмитриева главой РФПИ еще на пять лет. Он возглавляет РФПИ с момента создания фонда в 2011 году.РФПИ осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира. РФПИ выступает также инвестором первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", разработанной НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи.

https://ria.ru/20220202/sputnik-1770695975.html

https://ria.ru/20220120/bustery-1768730358.html

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экономика, российский фонд прямых инвестиций, владимир путин