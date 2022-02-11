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Путин поручил создать программу кадрового резерва в области науки
Путин поручил создать программу кадрового резерва в области науки - РИА Новости, 11.02.2022
Путин поручил создать программу кадрового резерва в области науки
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки с 2022 года начать программу развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:07
2022-02-11T11:07
2022-02-11T11:37
владимир путин
россия
наука
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки с 2022 года начать программу развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования, сообщается на сайте Кремля."При участии автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" и Образовательного Фонда "Талант и успех" реализовать, начиная с 2022 года, программу развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования", - говорится в тексте поручений.Доклад необходимо предоставить до 1 сентября. Ответственные - министр науки и высшего образования Валерий Фальков, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров и сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.
https://ria.ru/20211208/nauka-1762835847.html
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владимир путин, россия, наука, общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
11:07 11.02.2022 (обновлено: 11:37 11.02.2022)
Путин поручил создать программу кадрового резерва в области науки
Президент Путин поручил Минобрнауки создать программу кадрового управленческого резерва