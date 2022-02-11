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Путин поручил создать программу кадрового резерва в области науки
Путин поручил создать программу кадрового резерва в области науки - РИА Новости, 11.02.2022
Путин поручил создать программу кадрового резерва в области науки
Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки с 2022 года начать программу развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:07
2022-02-11T11:37
владимир путин
россия
наука
общество
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки с 2022 года начать программу развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования, сообщается на сайте Кремля."При участии автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" и Образовательного Фонда "Талант и успех" реализовать, начиная с 2022 года, программу развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования", - говорится в тексте поручений.Доклад необходимо предоставить до 1 сентября. Ответственные - министр науки и высшего образования Валерий Фальков, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров и сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.
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владимир путин, россия, наука, общество, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), навигатор абитуриента
11:07 11.02.2022 (обновлено: 11:37 11.02.2022)
 
Путин поручил создать программу кадрового резерва в области науки

Президент Путин поручил Минобрнауки создать программу кадрового управленческого резерва

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки с 2022 года начать программу развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования, сообщается на сайте Кремля.
"При участии автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей" и Образовательного Фонда "Талант и успех" реализовать, начиная с 2022 года, программу развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования", - говорится в тексте поручений.
Доклад необходимо предоставить до 1 сентября. Ответственные - министр науки и высшего образования Валерий Фальков, председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков, гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров и сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря 2021, 20:39Наука
Путин рассказал о программе по поддержке научной деятельности
 
Владимир ПутинРоссияНаукаОбществоМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Навигатор абитуриента
 
 
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