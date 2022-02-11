https://ria.ru/20220211/razvedka-1772284572.html

Глава ДНР заявил об активизации воздушной разведки со стороны ВСУ

Глава ДНР заявил об активизации воздушной разведки со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.02.2022

Глава ДНР заявил об активизации воздушной разведки со стороны ВСУ

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об интенсификации разведки со стороны украинских силовиков у линии соприкосновения в РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T14:20

2022-02-11T14:20

2022-02-11T14:20

в мире

ситуация в днр и лнр

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об интенсификации разведки со стороны украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, в частности, с применением беспилотников из США и Великобритании."Конечно, БПЛА, не только "Байрактары", но и американские, британские БПЛА ведут разведку вблизи линии соприкосновения", - сказал на пресс-конференции Пушилин, отвечая на вопрос, отмечается ли интенсификация разведдеятельности у линии соприкосновения.

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в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецкая народная республика