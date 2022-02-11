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Глава ДНР заявил об активизации воздушной разведки со стороны ВСУ
Глава ДНР заявил об активизации воздушной разведки со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.02.2022
Глава ДНР заявил об активизации воздушной разведки со стороны ВСУ
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об интенсификации разведки со стороны украинских силовиков у линии соприкосновения в РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:20
2022-02-11T14:20
в мире
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об интенсификации разведки со стороны украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, в частности, с применением беспилотников из США и Великобритании."Конечно, БПЛА, не только "Байрактары", но и американские, британские БПЛА ведут разведку вблизи линии соприкосновения", - сказал на пресс-конференции Пушилин, отвечая на вопрос, отмечается ли интенсификация разведдеятельности у линии соприкосновения.
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в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецкая народная республика
14:20 11.02.2022
 
Глава ДНР заявил об активизации воздушной разведки со стороны ВСУ

Глава ДНР Пушилин заявил об активизации воздушной разведки со стороны украинских силовиков

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об интенсификации разведки со стороны украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, в частности, с применением беспилотников из США и Великобритании.
"Конечно, БПЛА, не только "Байрактары", но и американские, британские БПЛА ведут разведку вблизи линии соприкосновения", - сказал на пресс-конференции Пушилин, отвечая на вопрос, отмечается ли интенсификация разведдеятельности у линии соприкосновения.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения под Авдеевкой, Донецкая область - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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В ДНР заявили об уничтожении БПЛА с боеприпасом украинских силовиков
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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