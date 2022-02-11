https://ria.ru/20220211/razvedka-1772284572.html
Глава ДНР заявил об активизации воздушной разведки со стороны ВСУ
Глава ДНР заявил об активизации воздушной разведки со стороны ВСУ - РИА Новости, 11.02.2022
Глава ДНР заявил об активизации воздушной разведки со стороны ВСУ
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об интенсификации разведки со стороны украинских силовиков у линии соприкосновения в РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:20
2022-02-11T14:20
2022-02-11T14:20
в мире
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 11 фев - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об интенсификации разведки со стороны украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, в частности, с применением беспилотников из США и Великобритании."Конечно, БПЛА, не только "Байрактары", но и американские, британские БПЛА ведут разведку вблизи линии соприкосновения", - сказал на пресс-конференции Пушилин, отвечая на вопрос, отмечается ли интенсификация разведдеятельности у линии соприкосновения.
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в мире, ситуация в днр и лнр, денис пушилин, донецкая народная республика
Глава ДНР заявил об активизации воздушной разведки со стороны ВСУ
Глава ДНР Пушилин заявил об активизации воздушной разведки со стороны украинских силовиков