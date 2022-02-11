https://ria.ru/20220211/razgovor-1772391103.html
Макрон планирует провести телефонный разговор с Путиным в субботу
Макрон планирует провести телефонный разговор с Путиным в субботу - РИА Новости, 11.02.2022
Макрон планирует провести телефонный разговор с Путиным в субботу
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T23:17
2022-02-11T23:17
2022-02-11T23:18
в мире
франция
москва
эммануэль макрон
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630001_2:0:3643:2048_1920x0_80_0_0_02c04cce84629b51298622d36f21b137.jpg
ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Отмечается, что разговор планируется около полудня по парижскому времени (14.00 мск).Президент Франции в понедельник в Москве встретился с Путиным, а во вторник в Киеве - с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего направился в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ и президентом Польши.По итогам встречи Москве Макрон и Путин условились продолжить переговоры.
https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html
https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html
франция
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771630001_2029:837:3643:2048_1920x0_80_0_0_4f92c68b647197fdf545ad94559d8d9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, москва, эммануэль макрон, владимир путин
23:17 11.02.2022 (обновлено: 23:18 11.02.2022)
Макрон планирует провести телефонный разговор с Путиным в субботу
Президент Франции Макрон планирует телефонный разговор с Путиным 12 февраля