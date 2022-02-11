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Макрон планирует провести телефонный разговор с Путиным в субботу

Макрон планирует провести телефонный разговор с Путиным в субботу - РИА Новости, 11.02.2022

Макрон планирует провести телефонный разговор с Путиным в субботу

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T23:17

2022-02-11T23:17

2022-02-11T23:18

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Отмечается, что разговор планируется около полудня по парижскому времени (14.00 мск).Президент Франции в понедельник в Москве встретился с Путиным, а во вторник в Киеве - с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего направился в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ и президентом Польши.По итогам встречи Москве Макрон и Путин условились продолжить переговоры.

https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html

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в мире, франция, москва, эммануэль макрон, владимир путин