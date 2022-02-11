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Макрон планирует провести телефонный разговор с Путиным в субботу
Макрон планирует провести телефонный разговор с Путиным в субботу - РИА Новости, 11.02.2022
Макрон планирует провести телефонный разговор с Путиным в субботу
Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T23:17
2022-02-11T23:18
в мире
франция
москва
эммануэль макрон
владимир путин
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ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.Отмечается, что разговор планируется около полудня по парижскому времени (14.00 мск).Президент Франции в понедельник в Москве встретился с Путиным, а во вторник в Киеве - с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего направился в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ и президентом Польши.По итогам встречи Москве Макрон и Путин условились продолжить переговоры.
https://ria.ru/20220211/makron-1772134011.html
https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html
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в мире, франция, москва, эммануэль макрон, владимир путин
23:17 11.02.2022 (обновлено: 23:18 11.02.2022)
 
Макрон планирует провести телефонный разговор с Путиным в субботу

Президент Франции Макрон планирует телефонный разговор с Путиным 12 февраля

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным в субботу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Отмечается, что разговор планируется около полудня по парижскому времени (14.00 мск).
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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Президент Франции в понедельник в Москве встретился с Путиным, а во вторник в Киеве - с президентом Украины Владимиром Зеленским, после чего направился в Берлин, где встретился с канцлером ФРГ и президентом Польши.
По итогам встречи Москве Макрон и Путин условились продолжить переговоры.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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Демонизация Путина обернулась против Запада
 
В миреФранцияМоскваЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
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