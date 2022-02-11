https://ria.ru/20220211/raskopki-1772199559.html

В Москве во время раскопок нашли десятки артефактов XV–XX веков

В Москве во время раскопок нашли десятки артефактов XV–XX веков - РИА Новости, 11.02.2022

В Москве во время раскопок нашли десятки артефактов XV–XX веков

Десятки артефактов XV–XX веков нашли в Старомонетном переулке в Москве, сейчас их обрабатывают в мастерских, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T08:47

2022-02-11T08:47

2022-02-11T09:11

культура

археология

москва

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Десятки артефактов XV–XX веков нашли в Старомонетном переулке в Москве, сейчас их обрабатывают в мастерских, сообщается на сайте мэра столицы."Сотни исторических артефактов удалось обнаружить во время археологических исследований в Старомонетном переулке и его окрестностях... Эти раскопки позволят составить одну из самых обширных коллекций предметов прошлого, выявленных археологами в пределах одной улицы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в этой местности глубина культурного слоя (пласты грунта, где сохранились предметы или их фрагменты, которые относятся к определенному времени) достигает четырех метров. Находки относятся к разным периодам — от XV до начала XX века."Работы в Старомонетном переулке — яркий пример зимнего раскопа. Археологи организовали здесь настоящий тепляк, внутри которого всегда поддерживается стабильная температура не ниже 10 градусов тепла. Это позволяет проводить раскопки без риска для артефактов. За время исследований ученые добыли множество интересных находок. Сейчас они проходят первичную обработку в мастерских", — приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.По его словам, коллекцию можно разделить на две группы: изразцы и предметы быта, включая монеты. В первой группе представлены почти все детали украшения печей: лицевые изразцы, ножки, пояски и карнизы. Самым древним считают обгоревший изразец из красной глины с растительным орнаментом, датированный концом XV — началом XVI века. На 100 лет моложе муравленые изразцы с растительными узорами и муравленая ножка печи.Отмечается, что ко второй группе находок относятся те вещи, которыми москвичи столетия назад пользовались каждый день, а также монеты. Среди них красноглиняные турецкие трубки конца XVIII — начала XIX века, а также голландские белоглиняные трубки XVIII века. Найденные монеты имеют разную датировку, ранние были в ходу во времена Алексея Михайловича Романова, а самые поздние были отчеканены в правление царя Николая II.Сообщается, что среди посуды представлены чернолощеные кувшин, лампада и носик от сосуда, а также горшок из белой глины XVIII века. В этот же комплекс находок входят пряжки от одежды и разнообразные повседневные мелочи. Из металлических изделий есть медная кофейная турка со следами частого использования и полоз от конька. Также отмечается памятная медаль с парижской выставки 1878 года из цветного металла. На ней изображен дворец Трокадеро и женский профиль, символизирующий Францию.

https://ria.ru/20220131/arkheologiya-1770252474.html

https://ria.ru/20220209/nauka_v_muzeyakh-1771808646.html

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археология, москва