12:20 11.02.2022 (обновлено: 14:12 11.02.2022)
Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена с российским кораблем
Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена с российским кораблем во время маневров
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович"
ПАРИЖ, 11 фев — РИА Новости. Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена французской военно-морской группы с российским военным фрегатом класса "Адмирал Григорович" во время морских маневров.
"После того как французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal, фрегат Forbin установил связь с российским фрегатом класса "Адмирал Григорович", — говорится в сообщении Генштаба в твиттере, который не привел подробностей проводимой операции.
#CLEMENCEAU22 | Alors que le @French_CSG intègre l’opération #Chammal, la FDA Forbin prend contact radio avec la FFGH 🇷🇺 Grigorovich.— Armée française - Opérations militaires (@EtatMajorFR) February 10, 2022
Un échange professionnel pour :
Maîtriser les approches aéromaritimes directes du GAN
Assurer la sécurité des manœuvres aériennes du GAN en cours pic.twitter.com/4oRVbhQznk
Отмечается, что между французскими и российскими моряками состоялся профессиональный обмен на тему обеспечения безопасности проводимых маневров.
К сообщению французский Генштаб приложил аудиозапись радиообмена.
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