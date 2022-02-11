https://ria.ru/20220211/radioobmen-1772250612.html

Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена с российским кораблем

Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена с российским кораблем - РИА Новости, 11.02.2022

Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена с российским кораблем

Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена французской военно-морской группы с российским военным фрегатом класса "Адмирал Григорович" во время морских... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T12:20

2022-02-11T12:20

2022-02-11T14:12

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ПАРИЖ, 11 фев — РИА Новости. Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена французской военно-морской группы с российским военным фрегатом класса "Адмирал Григорович" во время морских маневров."После того как французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal, фрегат Forbin установил связь с российским фрегатом класса "Адмирал Григорович", — говорится в сообщении Генштаба в твиттере, который не привел подробностей проводимой операции.Отмечается, что между французскими и российскими моряками состоялся профессиональный обмен на тему обеспечения безопасности проводимых маневров.К сообщению французский Генштаб приложил аудиозапись радиообмена.

https://ria.ru/20220114/korabl-1767782594.html

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