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Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена с российским кораблем
Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена с российским кораблем - РИА Новости, 11.02.2022
Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена с российским кораблем
Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена французской военно-морской группы с российским военным фрегатом класса "Адмирал Григорович" во время морских... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T12:20
2022-02-11T14:12
в мире
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россия
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ПАРИЖ, 11 фев — РИА Новости. Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена французской военно-морской группы с российским военным фрегатом класса "Адмирал Григорович" во время морских маневров."После того как французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal, фрегат Forbin установил связь с российским фрегатом класса "Адмирал Григорович", — говорится в сообщении Генштаба в твиттере, который не привел подробностей проводимой операции.Отмечается, что между французскими и российскими моряками состоялся профессиональный обмен на тему обеспечения безопасности проводимых маневров.К сообщению французский Генштаб приложил аудиозапись радиообмена.
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в мире, франция, россия
12:20 11.02.2022 (обновлено: 14:12 11.02.2022)
 
Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена с российским кораблем

Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена с российским кораблем во время маневров

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в фотобанкСторожевой корабль "Адмирал Григорович"
Сторожевой корабль Адмирал Григорович - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Сторожевой корабль "Адмирал Григорович"
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ПАРИЖ, 11 фев — РИА Новости. Генштаб Франции опубликовал запись радиообмена французской военно-морской группы с российским военным фрегатом класса "Адмирал Григорович" во время морских маневров.
"После того как французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal, фрегат Forbin установил связь с российским фрегатом класса "Адмирал Григорович", — говорится в сообщении Генштаба в твиттере, который не привел подробностей проводимой операции.
Отмечается, что между французскими и российскими моряками состоялся профессиональный обмен на тему обеспечения безопасности проводимых маневров.
К сообщению французский Генштаб приложил аудиозапись радиообмена.
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