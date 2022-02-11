https://ria.ru/20220211/putin-1772308580.html

Эксперт: Мюнхенская речь Путина обозначила новую эпоху многополярности

Эксперт: Мюнхенская речь Путина обозначила новую эпоху многополярности - РИА Новости, 11.02.2022

Эксперт: Мюнхенская речь Путина обозначила новую эпоху многополярности

Речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году обозначила новую эпоху многополярности, считает депутат парламента МЕРКОСУР и... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:41

2022-02-11T15:41

2022-02-11T15:41

мюнхен

сша

москва

нато

мюнхенская конференция по безопасности

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МОНТЕВИДЕО, 11 фев – РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году обозначила новую эпоху многополярности, считает депутат парламента МЕРКОСУР и секретарь по международным отношениям парагвайской партии "Фронт Гуасу" Рикардо Канесе.Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.По его словам, США ищут пути расширения своего влияния без границ, тогда как должны бы понять, что стоит двигаться к мультиполярному миру, где одна страна не должна диктовать свои правила другой."И я думаю, что то, что сделал Путин 15 лет назад, он четко обозначил интересы России и видение ею мира", - сказал Канесе."Нужно твердо защищать интересы каждой страны. Просить империю, чтобы она уважала чьи-либо права, - не лучший путь. Права нужно завоевывать, за них надо бороться", - добавил он.Политик подчеркнул, что странам надо двигаться вперед к миру и сотрудничеству и забыть о войнах.Вопрос нерасширения НАТО на восток вновь оказался в центре внимания после того, как в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.

https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html

https://ria.ru/20220209/voyna-1771750737.html

мюнхен

сша

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мюнхен, сша, москва, нато, мюнхенская конференция по безопасности