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Эксперт: Мюнхенская речь Путина обозначила новую эпоху многополярности
Эксперт: Мюнхенская речь Путина обозначила новую эпоху многополярности - РИА Новости, 11.02.2022
Эксперт: Мюнхенская речь Путина обозначила новую эпоху многополярности
Речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году обозначила новую эпоху многополярности, считает депутат парламента МЕРКОСУР и... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:41
2022-02-11T15:41
мюнхен
сша
москва
нато
мюнхенская конференция по безопасности
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МОНТЕВИДЕО, 11 фев – РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году обозначила новую эпоху многополярности, считает депутат парламента МЕРКОСУР и секретарь по международным отношениям парагвайской партии "Фронт Гуасу" Рикардо Канесе.Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.По его словам, США ищут пути расширения своего влияния без границ, тогда как должны бы понять, что стоит двигаться к мультиполярному миру, где одна страна не должна диктовать свои правила другой."И я думаю, что то, что сделал Путин 15 лет назад, он четко обозначил интересы России и видение ею мира", - сказал Канесе."Нужно твердо защищать интересы каждой страны. Просить империю, чтобы она уважала чьи-либо права, - не лучший путь. Права нужно завоевывать, за них надо бороться", - добавил он.Политик подчеркнул, что странам надо двигаться вперед к миру и сотрудничеству и забыть о войнах.Вопрос нерасширения НАТО на восток вновь оказался в центре внимания после того, как в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
https://ria.ru/20220210/demonizatsiya-1771943618.html
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мюнхен, сша, москва, нато, мюнхенская конференция по безопасности
15:41 11.02.2022
 
Эксперт: Мюнхенская речь Путина обозначила новую эпоху многополярности

Политик Рикардо Канесе: Мюнхенская речь Путина обозначила новую эпоху многополярности

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле "Байришер Хоф"
Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле Байришер Хоф - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в отеле "Байришер Хоф". Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 11 фев – РИА Новости. Речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году обозначила новую эпоху многополярности, считает депутат парламента МЕРКОСУР и секретарь по международным отношениям парагвайской партии "Фронт Гуасу" Рикардо Канесе.
Десятого февраля исполнилось 15 лет с тех пор, как Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
"Эта позиция, которую заняло правительство России в лице Путина в 2007, она обозначила новую эпоху многополярности, где Россия ясно дает понять, что не будет делать все то, что желает один единственный лидер, одна единственная империя", - сказал Канесе РИА Новости.
По его словам, США ищут пути расширения своего влияния без границ, тогда как должны бы понять, что стоит двигаться к мультиполярному миру, где одна страна не должна диктовать свои правила другой.
"И я думаю, что то, что сделал Путин 15 лет назад, он четко обозначил интересы России и видение ею мира", - сказал Канесе.
"Нужно твердо защищать интересы каждой страны. Просить империю, чтобы она уважала чьи-либо права, - не лучший путь. Права нужно завоевывать, за них надо бороться", - добавил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
10 февраля, 08:00
Демонизация Путина обернулась против Запада
Политик подчеркнул, что странам надо двигаться вперед к миру и сотрудничеству и забыть о войнах.
Вопрос нерасширения НАТО на восток вновь оказался в центре внимания после того, как в конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран. Конференция проходит традиционно в гостинице Bayerischer Hof в историческом центре баварской столицы. В Мюнхене не подписывают итоговых коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.
Сотрудник полиции стоит около флага, лежащего на полу у входа в посольство США в Гонконге - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 08:00
В США осознали, что третья мировая война уже в разгаре
 
МюнхенСШАМоскваНАТОМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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