https://ria.ru/20220211/putin-1772226979.html
Путин поручил разработать механизм льготной ипотеки для научных работников
Путин поручил разработать механизм льготной ипотеки для научных работников - РИА Новости, 11.02.2022
Путин поручил разработать механизм льготной ипотеки для научных работников
Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июля представить предложения по льготному ипотечному кредитованию для научных работников, в том... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T11:10
2022-02-11T11:10
2022-02-11T11:28
владимир путин
россия
михаил мишустин
"дом.рф"
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июля представить предложения по льготному ипотечному кредитованию для научных работников, в том числе вузов, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ... подготовить при участии органов исполнительной власти субъектов РФ, акционерного общества "ДОМ.РФ" и представить предложения... по формированию инструментов льготного ипотечного кредитования для научных и научно-педагогических работников научных организаций и образовательных организаций высшего образования", - говорится в перечне поручений.Срок исполнения – 15 июля, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20220211/finansirovanie-1772230566.html
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владимир путин, россия, михаил мишустин, "дом.рф"
11:10 11.02.2022 (обновлено: 11:28 11.02.2022)
Путин поручил разработать механизм льготной ипотеки для научных работников
Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке для научных работников