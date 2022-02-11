https://ria.ru/20220211/pushilin-1772385942.html
Пушилин не исключил обращения за помощью к России
Пушилин не исключил обращения за помощью к России - РИА Новости, 12.02.2022
Пушилин не исключил обращения за помощью к России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин допустил, что республики Донбасса будут вынуждены обратиться за помощью к России. РИА Новости, 12.02.2022
2022-02-11T22:14
2022-02-11T22:14
2022-02-12T00:09
в мире
донецкая народная республика
украина
киев
ситуация в днр и лнр
денис пушилин
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин допустил, что республики Донбасса будут вынуждены обратиться за помощью к России.По его словам, Киев продолжает стягивать к линии соприкосновения запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, увеличивается количество иностранных инструкторов.По данным разведки ДНР, в регион прибывают польские и американские наемники — "цифра становится опасной, это не десятки, а уже сотни человек"."Мы в этой ситуации вынуждены быть готовы в любой момент к тому, что Украина перейдет к наступательным действиям", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Он напомнил, что в последние месяцы западные страны направили на Украину сотни тонн военной помощи. Кроме того, наемники и инструкторы "в какой-то период времени могут просто переквалифицироваться", что создает дополнительные угрозы, добавил глава ДНР.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы Запад обвиняет Москву в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе. В России отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
https://ria.ru/20220211/donbass-1772135186.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина, киев, ситуация в днр и лнр, денис пушилин
22:14 11.02.2022 (обновлено: 00:09 12.02.2022)
Пушилин не исключил обращения за помощью к России
Глава ДНР Денис Пушилин не исключил обращения за помощью к России из-за действий Киева
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин допустил, что республики Донбасса будут вынуждены обратиться за помощью к России.
По его словам, Киев
продолжает стягивать к линии соприкосновения запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение, увеличивается количество иностранных инструкторов.
По данным разведки ДНР
, в регион прибывают польские и американские наемники — "цифра становится опасной, это не десятки, а уже сотни человек".
"Мы в этой ситуации вынуждены быть готовы в любой момент к тому, что Украина
перейдет к наступательным действиям", — сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"
.
Он напомнил, что в последние месяцы западные страны направили на Украину сотни тонн военной помощи. Кроме того, наемники и инструкторы "в какой-то период времени могут просто переквалифицироваться", что создает дополнительные угрозы, добавил глава ДНР.
"Плюс к этому работа беспилотных летательных аппаратов, количество которых тоже у нас вызывает серьезные опасения. Поэтому ситуация сложная. Мотивация и боевой дух наших подразделений говорят о том, что мы в состоянии защищать гражданское население Донбасса. Но при этом легко не будет точно, и мы не исключаем, что ситуация может пойти по такой траектории, когда мы вынуждены будем обращаться за помощью к Российской Федерации", — заключил Пушилин.
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы Запад обвиняет Москву
в подготовке "вторжения" на Украину и усиливает свое присутствие в Восточной Европе
. В России
отвергают все претензии, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий, а также напоминают, что не участвуют во внутриукраинском конфликте и не нарушают никаких договоренностей, в отличие от Киева, который не соблюдает Минские соглашения.
Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР
большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, переданной западными странами.
В поставках вооружений в общей сложности на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы.
В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.