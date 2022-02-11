https://ria.ru/20220211/ptsr-1772179030.html

Макрона отделили от Путина столом из-за отказа сдать ПЦР, сообщили СМИ

Макрона отделили от Путина столом из-за отказа сдать ПЦР, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2022

Макрона отделили от Путина столом из-за отказа сдать ПЦР, сообщили СМИ

Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отделили от президента России Владимира Путина длинным столом, потому что французский лидер отказался сдать в... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T00:54

2022-02-11T00:54

2022-02-11T01:38

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отделили от президента России Владимира Путина длинным столом, потому что французский лидер отказался сдать в Москве ПЦР-тест на коронавирус, утверждает анонимный источник в Елисейском дворце.Встреча Макрона и Путина в Москве для обсуждения ситуации вокруг Украины состоялась в понедельник. Собеседники сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе. В начале февраля за этим же столом Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Обраном. Венгерский премьер сказал, что из-за коронавируса встреча прошла "в необычном формате", и он "никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом".Как сообщили агентству Рейтер источники в окружении Макрона, президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на ПЦР в России и ему разрешают приблизиться к Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию.Второй источник заявил, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом и тест на антитела, сделанный его личным врачом уже после приезда в Россию.

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