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Макрона отделили от Путина столом из-за отказа сдать ПЦР, сообщили СМИ
Макрона отделили от Путина столом из-за отказа сдать ПЦР, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2022
Макрона отделили от Путина столом из-за отказа сдать ПЦР, сообщили СМИ
Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отделили от президента России Владимира Путина длинным столом, потому что французский лидер отказался сдать в... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T00:54
2022-02-11T01:38
в мире
франция
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отделили от президента России Владимира Путина длинным столом, потому что французский лидер отказался сдать в Москве ПЦР-тест на коронавирус, утверждает анонимный источник в Елисейском дворце.Встреча Макрона и Путина в Москве для обсуждения ситуации вокруг Украины состоялась в понедельник. Собеседники сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе. В начале февраля за этим же столом Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Обраном. Венгерский премьер сказал, что из-за коронавируса встреча прошла "в необычном формате", и он "никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом".Как сообщили агентству Рейтер источники в окружении Макрона, президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на ПЦР в России и ему разрешают приблизиться к Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию.Второй источник заявил, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом и тест на антитела, сделанный его личным врачом уже после приезда в Россию.
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в мире, франция, россия
00:54 11.02.2022 (обновлено: 01:38 11.02.2022)
 
Макрона отделили от Путина столом из-за отказа сдать ПЦР, сообщили СМИ

Reuters: президента Франции Макрона отделили от Путина столом из-за отказа сдать ПЦР-тест

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отделили от президента России Владимира Путина длинным столом, потому что французский лидер отказался сдать в Москве ПЦР-тест на коронавирус, утверждает анонимный источник в Елисейском дворце.
Встреча Макрона и Путина в Москве для обсуждения ситуации вокруг Украины состоялась в понедельник. Собеседники сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе. В начале февраля за этим же столом Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Обраном. Венгерский премьер сказал, что из-за коронавируса встреча прошла "в необычном формате", и он "никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом".
Как сообщили агентству Рейтер источники в окружении Макрона, президент Франции стоял перед выбором: либо он соглашается на ПЦР в России и ему разрешают приблизиться к Путину, либо он отказывается и соблюдает социальную дистанцию.
"Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки", - сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.
Второй источник заявил, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом и тест на антитела, сделанный его личным врачом уже после приезда в Россию.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
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