00:54 11.02.2022 (обновлено: 01:38 11.02.2022)
Макрона отделили от Путина столом из-за отказа сдать ПЦР, сообщили СМИ
Reuters: президента Франции Макрона отделили от Путина столом из-за отказа сдать ПЦР-тест
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Кремле
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона в Кремле отделили от президента России Владимира Путина длинным столом, потому что французский лидер отказался сдать в Москве ПЦР-тест на коронавирус, утверждает анонимный источник в Елисейском дворце.
Встреча Макрона и Путина в Москве для обсуждения ситуации вокруг Украины состоялась в понедельник. Собеседники сидели по разные стороны стола длиной около четырех метров, ставшего предметом многочисленных обсуждений в прессе. В начале февраля за этим же столом Путин проводил переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Обраном. Венгерский премьер сказал, что из-за коронавируса встреча прошла "в необычном формате", и он "никогда еще в жизни не сидел за таким длинным столом".
"Мы понимали, что отказ будет означать отсутствие рукопожатий и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы ДНК президента попало в их руки", - сказал источник, объяснив причину отказа от тестирования.
Второй источник заявил, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом и тест на антитела, сделанный его личным врачом уже после приезда в Россию.