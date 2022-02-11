https://ria.ru/20220211/provokatsii-1772271121.html

"Зеленский собирается утопить Украину в крови"

На Украине заявили о подготовке Киевом провокаций в Донбассе - РИА Новости, 11.02.2022

"Зеленский собирается утопить Украину в крови"

Президент Украины Владимир Зеленский специально провалил переговоры по урегулированию кризиса в Донбассе, поэтому в ближайшее время не исключены провокации... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:37

2022-02-11T13:37

2022-02-11T13:37

в мире

украина

верховная рада украины

илья кива

оппозиционная платформа - за жизнь

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771090312_0:99:961:639_1920x0_80_0_0_a517aa7e68eaa0e031fabd2709190d79.jpg

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский специально провалил переговоры по урегулированию кризиса в Донбассе, поэтому в ближайшее время не исключены провокации. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.Депутат также считает, что именно "англосаксы" стремятся втянуть Россию в войну в Донбассе.В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают подобные претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз подчеркивали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение Североатлантического альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.

https://ria.ru/20220211/strategiya-1772260156.html

украина

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь, россия, донбасс