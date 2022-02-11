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"Зеленский собирается утопить Украину в крови"
На Украине заявили о подготовке Киевом провокаций в Донбассе - РИА Новости, 11.02.2022
"Зеленский собирается утопить Украину в крови"
Президент Украины Владимир Зеленский специально провалил переговоры по урегулированию кризиса в Донбассе, поэтому в ближайшее время не исключены провокации... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:37
2022-02-11T13:37
в мире
украина
верховная рада украины
илья кива
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
донбасс
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский специально провалил переговоры по урегулированию кризиса в Донбассе, поэтому в ближайшее время не исключены провокации. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.Депутат также считает, что именно "англосаксы" стремятся втянуть Россию в войну в Донбассе.В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают подобные претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз подчеркивали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение Североатлантического альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
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в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь, россия, донбасс
13:37 11.02.2022
 
На Украине заявили о подготовке Киевом провокаций в Донбассе

Депутат Рады Кива спрогнозировал начало Украиной провокаций в Донбассе

© REUTERS / Ukrainian Defence MinistryУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Ukrainian Defence Ministry
Украинские военнослужащие
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский специально провалил переговоры по урегулированию кризиса в Донбассе, поэтому в ближайшее время не исключены провокации. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
"Он утопит Украину в крови и, поверьте, Петро со своими "котлами" — это просто ребенок в песочнице (Речь идет о событиях 2014 года, когда украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в Донецкой области, где понесли серьезные потери. По данным Генпрокуратуры Украины, в "иловайском котле" погибли 366 украинских военных, — Прим. Ред.)", — отметил политик.
Депутат также считает, что именно "англосаксы" стремятся втянуть Россию в войну в Донбассе.
В последнее время отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе. В России отвергают подобные претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 12:55
США из-за Украины не могут решить вопрос нацбезопасности, пишет Politico
В Кремле и МИД не раз подчеркивали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение Североатлантического альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныИлья КиваОппозиционная платформа - За жизньРоссияДонбасс
 
 
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