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Премьер канадской провинции Онтарио ввел режим ЧП из-за протестов
Премьер канадской провинции Онтарио ввел режим ЧП из-за протестов - РИА Новости, 11.02.2022
Премьер канадской провинции Онтарио ввел режим ЧП из-за протестов
Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд в пятницу объявил о введении в регионе режима чрезвычайного положения на фоне инициированных... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T19:13
2022-02-11T19:25
в мире
онтарио
канада
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд в пятницу объявил о введении в регионе режима чрезвычайного положения на фоне инициированных дальнобойщиками протестов против коронавирусных ограничений, в результате которых многие трассы оказались заблокированы."Сегодня я задействую свои полномочия премьер-министра Онтарио, чтобы объявить о введении режима ЧП в нашей провинции. Я также намерен созвать свой кабинет, чтобы в срочном порядке задействовать меры, которые предельно четко дадут понять, что блокировка и препятствование движению товаров, людей и услуг является незаконной и наказуемой", - говорится в распространенном заявлении Форда.Глава правительства провинции также объявил о введении ответственности за блокировку трасс - наказание за такое правонарушение теперь составит до года тюрьмы и штраф до 100 тысяч долларов."Мы также предоставим (местным органам) дополнительные полномочия аннулировать личные и коммерческие лицензии у всех лиц, которые откажутся подчиниться этим указаниям", - подчеркнул Форд.Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.
https://ria.ru/20220208/kanada-1771646296.html
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в мире, онтарио, канада
19:13 11.02.2022 (обновлено: 19:25 11.02.2022)
 
Премьер канадской провинции Онтарио ввел режим ЧП из-за протестов

Премьер канадской провинции Онтарио Форд ввел режим ЧП из-за протестов

© REUTERS / Carlos OsorioСотрудники полиции и участники акции протеста против коронавирусных ограничений
Сотрудники полиции и участники акции протеста против коронавирусных ограничений - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© REUTERS / Carlos Osorio
Сотрудники полиции и участники акции протеста против коронавирусных ограничений
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд в пятницу объявил о введении в регионе режима чрезвычайного положения на фоне инициированных дальнобойщиками протестов против коронавирусных ограничений, в результате которых многие трассы оказались заблокированы.
"Сегодня я задействую свои полномочия премьер-министра Онтарио, чтобы объявить о введении режима ЧП в нашей провинции. Я также намерен созвать свой кабинет, чтобы в срочном порядке задействовать меры, которые предельно четко дадут понять, что блокировка и препятствование движению товаров, людей и услуг является незаконной и наказуемой", - говорится в распространенном заявлении Форда.
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Глава правительства провинции также объявил о введении ответственности за блокировку трасс - наказание за такое правонарушение теперь составит до года тюрьмы и штраф до 100 тысяч долларов.
"Мы также предоставим (местным органам) дополнительные полномочия аннулировать личные и коммерческие лицензии у всех лиц, которые откажутся подчиниться этим указаниям", - подчеркнул Форд.
Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.
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