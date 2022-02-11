https://ria.ru/20220211/protesty-1772362174.html

Премьер канадской провинции Онтарио ввел режим ЧП из-за протестов

Премьер канадской провинции Онтарио ввел режим ЧП из-за протестов - РИА Новости, 11.02.2022

Премьер канадской провинции Онтарио ввел режим ЧП из-за протестов

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд в пятницу объявил о введении в регионе режима чрезвычайного положения на фоне инициированных... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T19:13

2022-02-11T19:13

2022-02-11T19:25

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд в пятницу объявил о введении в регионе режима чрезвычайного положения на фоне инициированных дальнобойщиками протестов против коронавирусных ограничений, в результате которых многие трассы оказались заблокированы."Сегодня я задействую свои полномочия премьер-министра Онтарио, чтобы объявить о введении режима ЧП в нашей провинции. Я также намерен созвать свой кабинет, чтобы в срочном порядке задействовать меры, которые предельно четко дадут понять, что блокировка и препятствование движению товаров, людей и услуг является незаконной и наказуемой", - говорится в распространенном заявлении Форда.Глава правительства провинции также объявил о введении ответственности за блокировку трасс - наказание за такое правонарушение теперь составит до года тюрьмы и штраф до 100 тысяч долларов."Мы также предоставим (местным органам) дополнительные полномочия аннулировать личные и коммерческие лицензии у всех лиц, которые откажутся подчиниться этим указаниям", - подчеркнул Форд.Во многих городах Канады, в том числе в столице, с 29 января продолжаются масштабные акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а мэр Оттавы Джим Уотсон объявил режим чрезвычайного положения в городе в связи с протестами.

https://ria.ru/20220208/kanada-1771646296.html

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в мире, онтарио, канада