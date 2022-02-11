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Президент Казахстана ознакомился с производством грузовиков на "Камазе"
Президент Казахстана ознакомился с производством грузовиков на "Камазе" - РИА Новости, 11.02.2022
Президент Казахстана ознакомился с производством грузовиков на "Камазе"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова в пятницу посетил "Камаз" и ознакомился с технологическим... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T20:58
2022-02-11T20:58
республика татарстан
касым-жомарт токаев
рустам минниханов
набережные челны
россия
казахстан
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КАЗАНЬ, 11 фев — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова в пятницу посетил "Камаз" и ознакомился с технологическим циклом производства грузовиков, сообщает пресс-служба главы республики."В рамках визита в Татарстан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил производственный комплекс "Камаз" в Набережных Челнах. Его сопровождали президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин. Президент Казахстана ознакомился с технологическим циклом производства грузовых автомобилей – от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения", - говорится в сообщении.Токаев посетил завод двигателей, завод каркасов кабин и автомобильный завод, а также встретился со специалистами совместного российско-казахстанского предприятия "Камаза", которые проходят стажировку на челнинском производстве.Кроме того, компания реализует в Казахстане ряд крупных проектов: завод "KamLitKZ" по производству чугунного литья в индустриальной зоне города Костанай; завод по производству главных передач ведущих мостов мощностью около 74 тысяч штук; планируется производить блоки и головки блоков цилиндра для всех двигателей, применяемых "Камазом".Также Токаев осмотрел выставку промышленных предприятий Татарстана, в которой приняли участие Зеленодольский судостроительный завод, Казанский вертолетный завод, Казанское моторостроительное производственное объединение, Елабужский автомобильный завод, "Соллерс Форд", "Аурус", технополис "Химград", инновационный центр "Иннополис" и другие.
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касым-жомарт токаев, рустам минниханов, набережные челны, россия, казахстан, республика татарстан (татарстан)
20:58 11.02.2022
 

Президент Казахстана ознакомился с производством грузовиков на "Камазе"

© Фото : KAMAZПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с производством грузовиков на "Камазе" в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора ПАО "КАМАЗ" Сергея Когогина
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с производством грузовиков на Камазе в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора ПАО КАМАЗ Сергея Когогина - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© Фото : KAMAZ
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КАЗАНЬ, 11 фев — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова в пятницу посетил "Камаз" и ознакомился с технологическим циклом производства грузовиков, сообщает пресс-служба главы республики.
"В рамках визита в Татарстан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил производственный комплекс "Камаз" в Набережных Челнах. Его сопровождали президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин. Президент Казахстана ознакомился с технологическим циклом производства грузовых автомобилей – от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения", - говорится в сообщении.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в международном аэропорту в Казани - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 16:54Республика Татарстан
Президента Казахстана в Казани встречали хлебом-солью и чак-чаком
Токаев посетил завод двигателей, завод каркасов кабин и автомобильный завод, а также встретился со специалистами совместного российско-казахстанского предприятия "Камаза", которые проходят стажировку на челнинском производстве.
"Камаз" объединяет более 100 компаний в России и за рубежом; выпускает грузовики, спецтехнику, автобусы, прицепную технику. Казахстан – один из важнейших экспортных рынков "Камаза". По итогам девяти месяцев 2021 года на компанию приходилось 42% рынка новых грузовиков в Казахстане (1068 единиц). Производственно-сервисная сеть "Камаза" в Казахстане включает сборочный завод, торговую компанию, 18 сервисных центров и 28 дилеров.
Кроме того, компания реализует в Казахстане ряд крупных проектов: завод "KamLitKZ" по производству чугунного литья в индустриальной зоне города Костанай; завод по производству главных передач ведущих мостов мощностью около 74 тысяч штук; планируется производить блоки и головки блоков цилиндра для всех двигателей, применяемых "Камазом".
Также Токаев осмотрел выставку промышленных предприятий Татарстана, в которой приняли участие Зеленодольский судостроительный завод, Казанский вертолетный завод, Казанское моторостроительное производственное объединение, Елабужский автомобильный завод, "Соллерс Форд", "Аурус", технополис "Химград", инновационный центр "Иннополис" и другие.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Татарстана Рустам Минниханов во время встречи в Казани - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
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Республика ТатарстанКасым-Жомарт ТокаевРустам МиннихановНабережные ЧелныРоссияКазахстанРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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