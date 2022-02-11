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Президент Казахстана ознакомился с производством грузовиков на "Камазе"

Президент Казахстана ознакомился с производством грузовиков на "Камазе" - РИА Новости, 11.02.2022

Президент Казахстана ознакомился с производством грузовиков на "Камазе"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова в пятницу посетил "Камаз" и ознакомился с технологическим... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T20:58

2022-02-11T20:58

2022-02-11T20:58

республика татарстан

касым-жомарт токаев

рустам минниханов

набережные челны

россия

казахстан

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 11 фев — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в сопровождении президента Татарстана Рустама Минниханова в пятницу посетил "Камаз" и ознакомился с технологическим циклом производства грузовиков, сообщает пресс-служба главы республики."В рамках визита в Татарстан президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил производственный комплекс "Камаз" в Набережных Челнах. Его сопровождали президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин. Президент Казахстана ознакомился с технологическим циклом производства грузовых автомобилей – от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения", - говорится в сообщении.Токаев посетил завод двигателей, завод каркасов кабин и автомобильный завод, а также встретился со специалистами совместного российско-казахстанского предприятия "Камаза", которые проходят стажировку на челнинском производстве.Кроме того, компания реализует в Казахстане ряд крупных проектов: завод "KamLitKZ" по производству чугунного литья в индустриальной зоне города Костанай; завод по производству главных передач ведущих мостов мощностью около 74 тысяч штук; планируется производить блоки и головки блоков цилиндра для всех двигателей, применяемых "Камазом".Также Токаев осмотрел выставку промышленных предприятий Татарстана, в которой приняли участие Зеленодольский судостроительный завод, Казанский вертолетный завод, Казанское моторостроительное производственное объединение, Елабужский автомобильный завод, "Соллерс Форд", "Аурус", технополис "Химград", инновационный центр "Иннополис" и другие.

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набережные челны

россия

казахстан

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касым-жомарт токаев, рустам минниханов, набережные челны, россия, казахстан, республика татарстан (татарстан)