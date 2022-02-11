https://ria.ru/20220211/prichina-1772185926.html

Источник рассказал о расследовании крупного ДТП на Рублевском шоссе

Источник рассказал о расследовании крупного ДТП на Рублевском шоссе - РИА Новости, 11.02.2022

Источник рассказал о расследовании крупного ДТП на Рублевском шоссе

Предварительная версия о том, что владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель, попавший в ДТП на Рублевском шоссе, не справился с управлением из-за РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T04:15

2022-02-11T04:15

2022-02-11T09:33

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Предварительная версия о том, что владелец девелоперской компании S.Holding Алексей Шепель, попавший в ДТП на Рублевском шоссе, не справился с управлением из-за резкого ухудшения состояния здоровья, подтверждается последними данными, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Во вторник на Рублевском шоссе в сторону области столкнулись девять автомобилей - один грузовой и восемь легковых. Пострадали четыре человека, трое из них оказались зажаты в машинах. В этом ДТП пострадал и Шепель. Бизнесмен рассказал РИА Новости, что попал в реанимацию с инфарктом.У миллиардера, добавил источник, диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также пневмонию, которая, по неподтвержденным данным, вызвана коронавирусом.Источник также сообщил, что у Шепеля в момент аварии не был оформлен полис ОСАГО на автомобиль, которым он управлял. "В 2022 году у него (Шепеля - ред.) было зафиксировано восемь штрафов за превышение скорости и один — за поворот или разворот с нарушением требований дорожных знаков и разметки", - добавил собеседник агентства.За отсутствие ОСАГО бизнесмену выписали штраф. Как пояснил РИА Новости автоюрист Дмитрий Славнов, по закону, если у виновника ДТП нет действующей страховки, то он полностью возмещает ущерб.

https://ria.ru/20220208/dtp-1771725735.html

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происшествия, москва