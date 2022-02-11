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В Китае создали уникальный прибор для наблюдения Солнца
В Китае создали уникальный прибор для наблюдения Солнца - РИА Новости, 11.02.2022
В Китае создали уникальный прибор для наблюдения Солнца
Китайские ученые разработали солнечный спектрометр для регистрации потоков электромагнитного излучения крайне высокой частоты радиочастотного диапазона,... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:01
2022-02-11T13:01
2022-02-11T13:01
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МОСКВА, 11 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайские ученые разработали солнечный спектрометр для регистрации потоков электромагнитного излучения крайне высокой частоты радиочастотного диапазона, сообщает газета "Кэцзи жибао" (ежедневная газета "Наука и техника").Система наблюдения за Солнцем, созданная исследователями из Шаньдунского университета (Цзинань, провинция Шаньдун), является единственным в мире прибором для регистрации излучения в диапазоне 35-40 ГГц.Результаты исследования, проведенного сотрудниками института космических наук данного университета, на днях были опубликованы на сайте международного журнала Astrophysical Journal Supplement Series.Солнечные радиоспектрометры, как правило, предназначены для исследования волн с частотами ниже 18 ГГц. Тем не менее, для измерения спектров электромагнитного излучения Солнца требуются непосредственные данные радиоволн, имеющих более высокие частоты. В связи с этим, как полагают ученые, новинка заполнит пробел в сфере изучения солнечных вспышек.Солнечная вспышка - быстрое увеличение яркости участков поверхности Солнца и его атмосферы в широком диапазоне электромагнитного излучения. Новый научный прибор, как ожидается, поможет астрофизикам углубить понимание механизма этого явления, а также механизма ускорения заряженных частиц.Солнечная вспышка имеет непосредственное отношение к жизни на Земле. Она может вызывать возмущение в ионосфере планеты, что приводит к нарушениям радиосвязи, сбоям в работе радионавигационных приборов кораблей и самолетов, авариям на длинных линиях электропередач.Научная группа приступила к разработке нового солнечного спектрометра в конце 2017 года. В течение более чем двух лет работы образец прибора собрал колоссальные данные наблюдений.
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цзинань, шаньдун, китай, солнце
МОСКВА, 11 фев - Проект "Россия-Китай: Главное".
Китайские ученые разработали солнечный спектрометр для регистрации потоков электромагнитного излучения крайне высокой частоты радиочастотного диапазона, сообщает газета "Кэцзи жибао" (ежедневная газета "Наука и техника").
Система наблюдения за Солнцем, созданная исследователями из Шаньдунского университета (Цзинань
, провинция Шаньдун
), является единственным в мире прибором для регистрации излучения в диапазоне 35-40 ГГц.
Результаты исследования, проведенного сотрудниками института космических наук данного университета, на днях были опубликованы на сайте международного журнала Astrophysical Journal Supplement Series.
Солнечные радиоспектрометры, как правило, предназначены для исследования волн с частотами ниже 18 ГГц. Тем не менее, для измерения спектров электромагнитного излучения Солнца требуются непосредственные данные радиоволн, имеющих более высокие частоты. В связи с этим, как полагают ученые, новинка заполнит пробел в сфере изучения солнечных вспышек.
Солнечная вспышка - быстрое увеличение яркости участков поверхности Солнца и его атмосферы в широком диапазоне электромагнитного излучения. Новый научный прибор, как ожидается, поможет астрофизикам углубить понимание механизма этого явления, а также механизма ускорения заряженных частиц.
Солнечная вспышка имеет непосредственное отношение к жизни на Земле
. Она может вызывать возмущение в ионосфере планеты, что приводит к нарушениям радиосвязи, сбоям в работе радионавигационных приборов кораблей и самолетов, авариям на длинных линиях электропередач.
Научная группа приступила к разработке нового солнечного спектрометра в конце 2017 года. В течение более чем двух лет работы образец прибора собрал колоссальные данные наблюдений.