https://ria.ru/20220211/preduprezhdenie-1772221182.html

Это заявление Путина вселило страх в американцев

Американцы поддержали Путина после его предупреждения НАТО - РИА Новости, 11.02.2022

Это заявление Путина вселило страх в американцев

Пользователи американского форума Reddit активно обсуждают предупреждение президента России Владимира Путина об опасности включения Украины в состав НАТО. РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T10:49

2022-02-11T10:49

2022-02-11T15:31

в мире

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владимир путин

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit активно обсуждают предупреждение президента России Владимира Путина об опасности включения Украины в состав НАТО.Ранее он отметил, что это решение может втянуть европейские страны в конфликт с Россией, если Киев захочет вернуть Крым военным путем.Большинство комментаторов согласились с мнением российского лидера, напомнив, кому на самом деле выгодна возможная война."США сошли с ума. Они думают, что война — это так просто, ведь на их территории уже давно не было боевых действий. Поэтому старые политики и готовы пожертвовать жизням обычных граждан", — подчеркнул chbaliman."НАТО пытается завершить начатое нацистами", — считает Dear-Baker3177."Американцы истосковались по войне, <…> даже в моей семье об этом говорят. Хотя все прекрасно понимают, что в случае конфронтации погибнут буквально все", — отметил marius1001."Путин опасается ядерного апокалипсиса, который может наступить в результате столкновения России и США. НАТО тоже следовало бы ощутить этот страх", — обратил внимание Well Armed Proletariat.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают все обвинения, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. В Кремле и МИД неоднократно указывали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Вашингтону и Брюсселю проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.

https://ria.ru/20220211/trass-1772178465.html

https://ria.ru/20220210/udar-1772163992.html

https://ria.ru/20220208/ukraina-1771649722.html

сша

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в мире, сша, нато, россия, украина, владимир путин