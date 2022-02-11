https://ria.ru/20220211/preduprezhdenie-1772221182.html
Это заявление Путина вселило страх в американцев
Американцы поддержали Путина после его предупреждения НАТО - РИА Новости, 11.02.2022
Это заявление Путина вселило страх в американцев
Пользователи американского форума Reddit активно обсуждают предупреждение президента России Владимира Путина об опасности включения Украины в состав НАТО. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T10:49
2022-02-11T10:49
2022-02-11T15:31
в мире
сша
нато
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Пользователи американского форума Reddit активно обсуждают предупреждение президента России Владимира Путина об опасности включения Украины в состав НАТО.Ранее он отметил, что это решение может втянуть европейские страны в конфликт с Россией, если Киев захочет вернуть Крым военным путем.Большинство комментаторов согласились с мнением российского лидера, напомнив, кому на самом деле выгодна возможная война."США сошли с ума. Они думают, что война — это так просто, ведь на их территории уже давно не было боевых действий. Поэтому старые политики и готовы пожертвовать жизням обычных граждан", — подчеркнул chbaliman."НАТО пытается завершить начатое нацистами", — считает Dear-Baker3177."Американцы истосковались по войне, <…> даже в моей семье об этом говорят. Хотя все прекрасно понимают, что в случае конфронтации погибнут буквально все", — отметил marius1001."Путин опасается ядерного апокалипсиса, который может наступить в результате столкновения России и США. НАТО тоже следовало бы ощутить этот страх", — обратил внимание Well Armed Proletariat.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе.В Москве отвергают все обвинения, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. В Кремле и МИД неоднократно указывали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Вашингтону и Брюсселю проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.
https://ria.ru/20220211/trass-1772178465.html
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в мире, сша, нато, россия, украина, владимир путин
10:49 11.02.2022 (обновлено: 15:31 11.02.2022)
Американцы поддержали Путина после его предупреждения НАТО
Пользователи Reddit призвали НАТО опасаться ядерной войны с Россией
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости.
Пользователи американского форума Reddit
активно обсуждают предупреждение президента России Владимира Путина об опасности включения Украины в состав НАТО.
Ранее он отметил, что это решение может втянуть европейские страны в конфликт с Россией, если Киев захочет вернуть Крым военным путем.
Большинство комментаторов согласились с мнением российского лидера, напомнив, кому на самом деле выгодна возможная война.
"США хотят, чтоб Россия и Европа снова начали массовую бойню, так как в прошлый раз это позволило им стать сверхдержавой. Когда мир вокруг превращается в пыль, вы по умолчанию становитесь королем. Империя зла питается страданиями других", — пояснил Financial_Sign_6742.
"США сошли с ума. Они думают, что война — это так просто, ведь на их территории уже давно не было боевых действий. Поэтому старые политики и готовы пожертвовать жизням обычных граждан", — подчеркнул chbaliman.
"НАТО
пытается завершить начатое нацистами", — считает Dear-Baker3177.
"Американцы истосковались по войне, <…> даже в моей семье об этом говорят. Хотя все прекрасно понимают, что в случае конфронтации погибнут буквально все", — отметил marius1001.
"Путин опасается ядерного апокалипсиса, который может наступить в результате столкновения России и США. НАТО тоже следовало бы ощутить этот страх", — обратил внимание Well Armed Proletariat.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными, ухудшилась ситуация вокруг Украины
. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения", заявляя о стягивании российских войск к границе с соседним государством. На этом фоне НАТО усиливает свое присутствие в Восточной Европе.
В Москве отвергают все обвинения, подчеркивая, что перемещают войска в пределах своих территорий. В Кремле и МИД неоднократно указывали, что цель вбросов об "агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Кроме того, там объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия США
и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Вашингтону и Брюсселю проекты документов о гарантиях безопасности, главным требованием было нерасширение альянса на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в своем письменном ответе.