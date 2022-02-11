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Необычное последствие коронавируса
Названо необычное последствие коронавируса - РИА Новости, 11.02.2022
Необычное последствие коронавируса
После перенесенного коронавируса ногти человека могут стать более ломкими. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T05:21
2022-02-11T05:21
2022-02-11T05:21
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. После перенесенного коронавируса ногти человека могут стать более ломкими. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.В некоторых случаях, предупредил Крючков, также могут выпадать волосы. Причем симптом может сохраняться длительное время.Ранее стало известно, что пациенты, перенесшие коронавирус, могут еще долгое время сталкиваться с последствиями этого заболевания, в том числе с нарушением свертываемости крови. Даже молодые люди, переболевшие COVID-19 в легкой форме, рискуют спустя некоторое время получить диагноз "тромбоз" или даже "инсульт".Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.
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коронавирус covid-19, общество, россия, весь мир
Названо необычное последствие коронавируса
Иммунолог Крючков предупредил, что ногти после COVID-19 могут стать ломкими
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
После перенесенного коронавируса ногти человека могут стать более ломкими. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал
иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
"Этот симптом, скорее, не ранний, а постковида. При ковиде не слышал такого", - отметил эксперт.
В некоторых случаях, предупредил Крючков, также могут выпадать волосы. Причем симптом может сохраняться длительное время.
Ранее стало известно, что пациенты, перенесшие коронавирус, могут еще долгое время сталкиваться с последствиями этого заболевания, в том числе с нарушением свертываемости крови. Даже молодые люди, переболевшие COVID-19 в легкой форме, рискуют спустя некоторое время получить диагноз "тромбоз" или даже "инсульт".
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.