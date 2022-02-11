Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220211/postkovid-1772187929.html
Необычное последствие коронавируса
Названо необычное последствие коронавируса - РИА Новости, 11.02.2022
Необычное последствие коронавируса
После перенесенного коронавируса ногти человека могут стать более ломкими. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T05:21
2022-02-11T05:21
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
россия
весь мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155949/08/1559490851_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_25282ff98b2b58e85e3b5c3b9d338075.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. После перенесенного коронавируса ногти человека могут стать более ломкими. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.В некоторых случаях, предупредил Крючков, также могут выпадать волосы. Причем симптом может сохраняться длительное время.Ранее стало известно, что пациенты, перенесшие коронавирус, могут еще долгое время сталкиваться с последствиями этого заболевания, в том числе с нарушением свертываемости крови. Даже молодые люди, переболевшие COVID-19 в легкой форме, рискуют спустя некоторое время получить диагноз "тромбоз" или даже "инсульт".Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.
https://ria.ru/20220210/plato-1771978872.html
россия
весь мир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155949/08/1559490851_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_20dc1a55345bb3ba4a864c4c603acfbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, общество, россия, весь мир
05:21 11.02.2022
 
Названо необычное последствие коронавируса

Иммунолог Крючков предупредил, что ногти после COVID-19 могут стать ломкими

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНогти
Ногти - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Ногти
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. После перенесенного коронавируса ногти человека могут стать более ломкими. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

"Этот симптом, скорее, не ранний, а постковида. При ковиде не слышал такого", - отметил эксперт.

В некоторых случаях, предупредил Крючков, также могут выпадать волосы. Причем симптом может сохраняться длительное время.
Ранее стало известно, что пациенты, перенесшие коронавирус, могут еще долгое время сталкиваться с последствиями этого заболевания, в том числе с нарушением свертываемости крови. Даже молодые люди, переболевшие COVID-19 в легкой форме, рискуют спустя некоторое время получить диагноз "тромбоз" или даже "инсульт".
Медицинский работник на территории карантинного центра - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
Вчера, 02:08Распространение коронавируса
Инфекционист назвал сроки выхода на плато по COVID-19
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ОбществоРоссияВесь мир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала