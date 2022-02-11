https://ria.ru/20220211/postkovid-1772187929.html

Необычное последствие коронавируса

Названо необычное последствие коронавируса - РИА Новости, 11.02.2022

Необычное последствие коронавируса

После перенесенного коронавируса ногти человека могут стать более ломкими. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T05:21

2022-02-11T05:21

2022-02-11T05:21

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. После перенесенного коронавируса ногти человека могут стать более ломкими. Об этом в беседе с порталом Ura.ru рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.В некоторых случаях, предупредил Крючков, также могут выпадать волосы. Причем симптом может сохраняться длительное время.Ранее стало известно, что пациенты, перенесшие коронавирус, могут еще долгое время сталкиваться с последствиями этого заболевания, в том числе с нарушением свертываемости крови. Даже молодые люди, переболевшие COVID-19 в легкой форме, рискуют спустя некоторое время получить диагноз "тромбоз" или даже "инсульт".Вакцинация остается самым надежным способом защиты от инфекции. На сегодняшний день полностью — двумя дозами — привиты более 80 миллионов россиян, уровень коллективного иммунитета оценивается в 64 процента.

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