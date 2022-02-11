https://ria.ru/20220211/postavki-1772183471.html

Эксперт из США: полное прекращение поставок топлива из России невозможно

Эксперт из США: полное прекращение поставок топлива из России невозможно - РИА Новости, 11.02.2022

Эксперт из США: полное прекращение поставок топлива из России невозможно

Полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны из-за кризиса вокруг Украины невозможно, поскольку такое развитие событий обернется... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T03:05

2022-02-11T03:05

2022-02-11T03:49

россия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_0:165:3252:1994_1920x0_80_0_0_673539dfb5ab3111eb26d7556538859a.jpg

ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны из-за кризиса вокруг Украины невозможно, поскольку такое развитие событий обернется крахом для мировой экономики, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.США и страны Европы в настоящее время ведут переговоры с крупнейшими экспортерами топлива по всему миру, чтобы избежать "шоков" с поставками энергоносителей, которые, по мнению Запада, могут стать результатом развития ситуации вокруг Украины. Россия неоднократно заявляла, что намерена выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу в полном объеме.Собеседник указал, что с период с 2008 по 2009 год дефицит на мировом нефтяном рынке составлял лишь порядка 3%, однако даже на этом фоне цена на "черное золото" выросла до 140 долларов США за баррель. Ситтон допустил, что при полном исключении российской доли с рынка энергоносителей стоимость барреля нефти может взлететь до 200-300 долларов.Бывший комиссар техасского нефтяного регулятора отметил, что альтернативные поставки топлива на мировой рынок со временем могут быть налажены из Малайзии, Канады и Венесуэлы. Однако, по его словам, не стоит ожидать, что этого объема энергоносителей будет достаточно в течение как минимум трех лет.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220208/gaz-1771718039.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, в мире