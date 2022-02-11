Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220211/postavki-1772183471.html
Эксперт из США: полное прекращение поставок топлива из России невозможно
Эксперт из США: полное прекращение поставок топлива из России невозможно - РИА Новости, 11.02.2022
Эксперт из США: полное прекращение поставок топлива из России невозможно
Полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны из-за кризиса вокруг Украины невозможно, поскольку такое развитие событий обернется... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T03:05
2022-02-11T03:49
россия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_0:165:3252:1994_1920x0_80_0_0_673539dfb5ab3111eb26d7556538859a.jpg
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны из-за кризиса вокруг Украины невозможно, поскольку такое развитие событий обернется крахом для мировой экономики, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.США и страны Европы в настоящее время ведут переговоры с крупнейшими экспортерами топлива по всему миру, чтобы избежать "шоков" с поставками энергоносителей, которые, по мнению Запада, могут стать результатом развития ситуации вокруг Украины. Россия неоднократно заявляла, что намерена выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу в полном объеме.Собеседник указал, что с период с 2008 по 2009 год дефицит на мировом нефтяном рынке составлял лишь порядка 3%, однако даже на этом фоне цена на "черное золото" выросла до 140 долларов США за баррель. Ситтон допустил, что при полном исключении российской доли с рынка энергоносителей стоимость барреля нефти может взлететь до 200-300 долларов.Бывший комиссар техасского нефтяного регулятора отметил, что альтернативные поставки топлива на мировой рынок со временем могут быть налажены из Малайзии, Канады и Венесуэлы. Однако, по его словам, не стоит ожидать, что этого объема энергоносителей будет достаточно в течение как минимум трех лет.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220208/gaz-1771718039.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760481600_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_a6edf8ea3ae9bb27e0d930d7bda2011d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, в мире
03:05 11.02.2022 (обновлено: 03:49 11.02.2022)
 
Эксперт из США: полное прекращение поставок топлива из России невозможно

Экс-чиновник США Ситтон: прекращение поставок топлива из России обрушит мировую экономику

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны из-за кризиса вокруг Украины невозможно, поскольку такое развитие событий обернется крахом для мировой экономики, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.
США и страны Европы в настоящее время ведут переговоры с крупнейшими экспортерами топлива по всему миру, чтобы избежать "шоков" с поставками энергоносителей, которые, по мнению Запада, могут стать результатом развития ситуации вокруг Украины. Россия неоднократно заявляла, что намерена выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу в полном объеме.
"Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем бряцанье оружием, шансы на то, что российские энергоносители на 100% исчезнут (с западного рынка - ред.) практически равны нулю. Если российское топливо целиком убрать с рынка, это полностью подорвет мировую экономику", - прокомментировал Ситтон.
Собеседник указал, что с период с 2008 по 2009 год дефицит на мировом нефтяном рынке составлял лишь порядка 3%, однако даже на этом фоне цена на "черное золото" выросла до 140 долларов США за баррель. Ситтон допустил, что при полном исключении российской доли с рынка энергоносителей стоимость барреля нефти может взлететь до 200-300 долларов.
Бывший комиссар техасского нефтяного регулятора отметил, что альтернативные поставки топлива на мировой рынок со временем могут быть налажены из Малайзии, Канады и Венесуэлы. Однако, по его словам, не стоит ожидать, что этого объема энергоносителей будет достаточно в течение как минимум трех лет.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 16:37
Глава МИД Италии назвал Россию незаменимой для поставок газа в Европу
 
РоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала