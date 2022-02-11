03:05 11.02.2022 (обновлено: 03:49 11.02.2022)
Эксперт из США: полное прекращение поставок топлива из России невозможно
Экс-чиновник США Ситтон: прекращение поставок топлива из России обрушит мировую экономику
Компрессорная станция
ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны из-за кризиса вокруг Украины невозможно, поскольку такое развитие событий обернется крахом для мировой экономики, заявил РИА Новости бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.
США и страны Европы в настоящее время ведут переговоры с крупнейшими экспортерами топлива по всему миру, чтобы избежать "шоков" с поставками энергоносителей, которые, по мнению Запада, могут стать результатом развития ситуации вокруг Украины. Россия неоднократно заявляла, что намерена выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу в полном объеме.
"Несмотря на то, что сейчас мы наблюдаем бряцанье оружием, шансы на то, что российские энергоносители на 100% исчезнут (с западного рынка - ред.) практически равны нулю. Если российское топливо целиком убрать с рынка, это полностью подорвет мировую экономику", - прокомментировал Ситтон.
Собеседник указал, что с период с 2008 по 2009 год дефицит на мировом нефтяном рынке составлял лишь порядка 3%, однако даже на этом фоне цена на "черное золото" выросла до 140 долларов США за баррель. Ситтон допустил, что при полном исключении российской доли с рынка энергоносителей стоимость барреля нефти может взлететь до 200-300 долларов.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Администрация президента США Джо Байдена на фоне риторики о приписываемых РФ планах возможного вторжения на Украину начала отправку дополнительных военных в Европу. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.