https://ria.ru/20220211/posolstvo-1772273991.html

Россия направила Канаде запрос на расширение консульского присутствия

Россия направила Канаде запрос на расширение консульского присутствия - РИА Новости, 11.02.2022

Россия направила Канаде запрос на расширение консульского присутствия

Россия передала Канаде запрос на расширение своего консульского присутствия, но четкого ответа пока не получила, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канаде РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T13:43

2022-02-11T13:43

2022-02-11T13:57

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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Россия передала Канаде запрос на расширение своего консульского присутствия, но четкого ответа пока не получила, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов."Запрос на расширение нашего консульского присутствия канадской стороне официально поставлен, но пока четкого ответа нет. Продолжаем диалог с МИД Канады", - рассказал Степанов в письменном интервью по случаю Дня дипломатического работника.Как отметил дипломат, о сроках выхода сторонами на какое-либо решение по данному вопросу говорить пока преждевременно. "Но вопрос необходимо решить. Канада - большая страна", - пояснил посол.Высокопоставленный дипломат рассказал, что многие из российских граждан проживают в западной части Канады и от этого испытывают трудности с получением консульских услуг."Ближайшее к Британской Колумбии генконсульство в Торонто находится на расстоянии в 4 тысяч километров. Одними выездными консульскими вахтами не обойдешься. Открытие "точки" в удобной близости от мест наиболее плотного проживания нашей общины – первоочередная практическая задача", - указал Степанов.

https://ria.ru/20220211/kanada-1772267720.html

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