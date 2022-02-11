https://ria.ru/20220211/posolstvo-1772273991.html
Россия направила Канаде запрос на расширение консульского присутствия
Россия направила Канаде запрос на расширение консульского присутствия - РИА Новости, 11.02.2022
Россия направила Канаде запрос на расширение консульского присутствия
Россия передала Канаде запрос на расширение своего консульского присутствия, но четкого ответа пока не получила, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канаде РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T13:43
2022-02-11T13:43
2022-02-11T13:57
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Россия передала Канаде запрос на расширение своего консульского присутствия, но четкого ответа пока не получила, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Канаде Олег Степанов."Запрос на расширение нашего консульского присутствия канадской стороне официально поставлен, но пока четкого ответа нет. Продолжаем диалог с МИД Канады", - рассказал Степанов в письменном интервью по случаю Дня дипломатического работника.Как отметил дипломат, о сроках выхода сторонами на какое-либо решение по данному вопросу говорить пока преждевременно. "Но вопрос необходимо решить. Канада - большая страна", - пояснил посол.Высокопоставленный дипломат рассказал, что многие из российских граждан проживают в западной части Канады и от этого испытывают трудности с получением консульских услуг."Ближайшее к Британской Колумбии генконсульство в Торонто находится на расстоянии в 4 тысяч километров. Одними выездными консульскими вахтами не обойдешься. Открытие "точки" в удобной близости от мест наиболее плотного проживания нашей общины – первоочередная практическая задача", - указал Степанов.
https://ria.ru/20220211/kanada-1772267720.html
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канада, россия, британская колумбия, торонто, мид канады
13:43 11.02.2022 (обновлено: 13:57 11.02.2022)
Россия направила Канаде запрос на расширение консульского присутствия
Россия направила Канаде официальный запрос на расширение консульского присутствия