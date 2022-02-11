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Посол России на примере Дании показал конфронтационный путь США и НАТО
Посол России на примере Дании показал конфронтационный путь США и НАТО - РИА Новости, 11.02.2022
Посол России на примере Дании показал конфронтационный путь США и НАТО
Решение Дании начать переговоры с Соединенными Штатами Америки о подготовке нового оборонного соглашения скажется на ситуации в сфере безопасности в Балтийском... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T14:30
2022-02-11T14:30
в мире
нато
россия
восточная европа
дания
сша
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ЦЮРИХ, 11 фев - РИА Новости. Решение Дании начать переговоры с Соединенными Штатами Америки о подготовке нового оборонного соглашения скажется на ситуации в сфере безопасности в Балтийском море и Арктике, оно также подтверждает курс США и НАТО на доминирование в мире, заявил РИА Новости посол России в королевстве Владимир Барбин.В четверг датский премьер Метте Фредериксен объявила, что ее страна обсуждает с Вашингтоном возможность заключения новой оборонной сделки, которая позволит американским военным размещаться на территории королевства. Фредериксен подчеркнула, что данные дискуссии не связаны с текущей ситуацией на Украине. Позднее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что новое соглашение между США и Данией в оборонной сфере нацелено на рост трансатлантической безопасности, оно позволит союзникам по НАТО укрепить сотрудничество в рамках проводимых операций.По мнению российского посла, решение Дании о подготовке соглашения с США о беспрецедентном сотрудничестве в области обороны скажется на ситуации в сфере политики безопасности в обширном пространстве Северной Атлантики, включая Балтийское море, а также Арктики."Наглядно подтверждается проводимый США и НАТО курс на обеспечение военного доминирования в мире. Такая политика противоречит принципам неделимости международной безопасности и способствует усилению конфронтации", - сказал Барбин.Дипломат подчеркнул, что нынешнее развитие событий доказывает обоснованность требований России о предоставлении гарантий безопасности со стороны НАТО и США.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220210/myunkhen-1771864203.html
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в мире, нато, россия, восточная европа, дания, сша
14:30 11.02.2022
 
Посол России на примере Дании показал конфронтационный путь США и НАТО

Посол Барбин: решение Дании начать переговоры с США о новом соглашении беспрецедентное

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПосол Владимир Барбин
Посол Владимир Барбин - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Посол Владимир Барбин
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ЦЮРИХ, 11 фев - РИА Новости. Решение Дании начать переговоры с Соединенными Штатами Америки о подготовке нового оборонного соглашения скажется на ситуации в сфере безопасности в Балтийском море и Арктике, оно также подтверждает курс США и НАТО на доминирование в мире, заявил РИА Новости посол России в королевстве Владимир Барбин.
В четверг датский премьер Метте Фредериксен объявила, что ее страна обсуждает с Вашингтоном возможность заключения новой оборонной сделки, которая позволит американским военным размещаться на территории королевства. Фредериксен подчеркнула, что данные дискуссии не связаны с текущей ситуацией на Украине. Позднее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что новое соглашение между США и Данией в оборонной сфере нацелено на рост трансатлантической безопасности, оно позволит союзникам по НАТО укрепить сотрудничество в рамках проводимых операций.
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По мнению российского посла, решение Дании о подготовке соглашения с США о беспрецедентном сотрудничестве в области обороны скажется на ситуации в сфере политики безопасности в обширном пространстве Северной Атлантики, включая Балтийское море, а также Арктики.
"Наглядно подтверждается проводимый США и НАТО курс на обеспечение военного доминирования в мире. Такая политика противоречит принципам неделимости международной безопасности и способствует усилению конфронтации", - сказал Барбин.
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Дипломат подчеркнул, что нынешнее развитие событий доказывает обоснованность требований России о предоставлении гарантий безопасности со стороны НАТО и США.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. Позднее США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
 
В миреНАТОРоссияВосточная ЕвропаДанияСША
 
 
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