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Порошенко заявил, что власти Украины мешают ему заниматься политикой
Порошенко заявил, что власти Украины мешают ему заниматься политикой - РИА Новости, 11.02.2022
Порошенко заявил, что власти Украины мешают ему заниматься политикой
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти ограничивают его политическую деятельность, ограничивая выезд за границу и поездки по Украине. РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T16:56
2022-02-11T16:56
в мире
украина
петр порошенко
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КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти ограничивают его политическую деятельность, ограничивая выезд за границу и поездки по Украине.Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения экс-президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса, в виде личного обязательства, соответственное решение объявил в пятницу председательствующий судья. Прокуратура просила арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. Защита просила суд отменить личное обязательство и не применять к Порошенко никакую меру пресечения."Они (власть – ред.) продолжают ограничивать мою политическую деятельность с точки зрения работы по стране и выезда за границу", - сказал Порошенко. Трансляцию из суда вел телеканал "Прямой". Политик отметил, что у него были запланированы встречи в Мюнхене, Вашингтоне и Майами.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
https://ria.ru/20220211/poroshenko-1772241329.html
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в мире, украина, петр порошенко
16:56 11.02.2022
 
Порошенко заявил, что власти Украины мешают ему заниматься политикой

Экс-президент Порошенко: власть продолжает ограничивать мою политическую деятельность

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти ограничивают его политическую деятельность, ограничивая выезд за границу и поездки по Украине.
Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения экс-президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса, в виде личного обязательства, соответственное решение объявил в пятницу председательствующий судья. Прокуратура просила арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. Защита просила суд отменить личное обязательство и не применять к Порошенко никакую меру пресечения.
Бывший президент Украины Петр Порошенко в здании Киевского апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 11:54
Сторонники Порошенко митингуют возле суда в Киеве
"Они (власть – ред.) продолжают ограничивать мою политическую деятельность с точки зрения работы по стране и выезда за границу", - сказал Порошенко. Трансляцию из суда вел телеканал "Прямой". Политик отметил, что у него были запланированы встречи в Мюнхене, Вашингтоне и Майами.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 00:14
Путин сообщил, что предлагал Порошенко политическое убежище
 
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