Порошенко заявил, что власти Украины мешают ему заниматься политикой
Экс-президент Порошенко: власть продолжает ограничивать мою политическую деятельность
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене, в здании Киевского апелляционного суда
КИЕВ, 11 фев – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что власти ограничивают его политическую деятельность, ограничивая выезд за границу и поездки по Украине.
Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения экс-президента Украины Петра Порошенко, подозреваемого в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса, в виде личного обязательства, соответственное решение объявил в пятницу председательствующий судья. Прокуратура просила арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. Защита просила суд отменить личное обязательство и не применять к Порошенко никакую меру пресечения.
"Они (власть – ред.) продолжают ограничивать мою политическую деятельность с точки зрения работы по стране и выезда за границу", - сказал Порошенко. Трансляцию из суда вел телеканал "Прямой". Политик отметил, что у него были запланированы встречи в Мюнхене, Вашингтоне и Майами.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
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