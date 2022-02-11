https://ria.ru/20220211/poroshenko-1772319956.html

Киевский суд не стал изменять меру пресечения Порошенко

Киевский суд не стал изменять меру пресечения Порошенко - РИА Новости, 11.02.2022

Киевский суд не стал изменять меру пресечения Порошенко

Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, подозреваемому в госизмене по делу о поставках угля, в виде... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T16:28

2022-02-11T16:28

2022-02-11T16:46

петр порошенко

в мире

украина

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КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, подозреваемому в госизмене по делу о поставках угля, в виде личного обязательства, соответственное решение объявил в пятницу председательствующий судья.Суд в Киеве в пятницу начал рассмотрение апелляционных жалоб защиты и прокуратуры на меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства. Прокуратура просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. Зашита просит суд отменить личное обязательство и не применять к Порошенко никакой меры пресечения."Постановление следственного судьи… о применении к Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства… до 19 марта оставить без изменений", - сказал председательствующий судья. Трансляция велась на YouTube-канале суда. В то же время суд отказал и прокуратуре и защите в удовлетворении их ходатайств. При этом полный текст решения будет оглашен 16 февраля. Постановление суда обжалованию не подлежит.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Семнадцатого января он прибыл в Киев из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220208/ubezhische-1771573227.html

https://ria.ru/20220120/poroshenko-1768731346.html

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петр порошенко, в мире, украина