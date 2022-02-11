16:28 11.02.2022 (обновлено: 16:46 11.02.2022)
Киевский суд не стал изменять меру пресечения Порошенко
Суд оставил личное обязательство в качестве меры пресечения экс-президенту Порошенко
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко в здании Киевского апелляционного суда
Бывший президент Украины Петр Порошенко в здании Киевского апелляционного суда
КИЕВ, 11 фев - РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил в силе меру пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, подозреваемому в госизмене по делу о поставках угля, в виде личного обязательства, соответственное решение объявил в пятницу председательствующий судья.
Суд в Киеве в пятницу начал рассмотрение апелляционных жалоб защиты и прокуратуры на меру пресечения Порошенко в виде личного обязательства. Прокуратура просит арестовать Порошенко с возможностью внесения залога в размере около 35,7 миллиона долларов. Зашита просит суд отменить личное обязательство и не применять к Порошенко никакой меры пресечения.
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"Постановление следственного судьи… о применении к Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства… до 19 марта оставить без изменений", - сказал председательствующий судья. Трансляция велась на YouTube-канале суда. В то же время суд отказал и прокуратуре и защите в удовлетворении их ходатайств. При этом полный текст решения будет оглашен 16 февраля. Постановление суда обжалованию не подлежит.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Семнадцатого января он прибыл в Киев из Варшавы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
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