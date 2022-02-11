https://ria.ru/20220211/poroshenko-1772308032.html

Порошенко признался, что дал указание вывезти золото из Крыма в 2014 году

Порошенко признался, что дал указание вывезти золото из Крыма в 2014 году - РИА Новости, 11.02.2022

Порошенко признался, что дал указание вывезти золото из Крыма в 2014 году

Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и четыре миллиарда долларов наличными и даже звонил по этому... РИА Новости, 11.02.2022

2022-02-11T15:39

2022-02-11T15:39

2022-02-11T21:39

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КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и четыре миллиарда долларов наличными и даже звонил по этому поводу Владимиру Путину. Трансляция велась на YouTube-канале Киевского апелляционного суда."Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом", — сказал Порошенко. Он пояснил, что обращался с этим к трем людям, возглавлявшим тогда ведомства: главе Национального банка Валерии Гонтаревой, министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку. "Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была четыре миллиарда гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые вследствие моей дипломатической работы, преданности своему делу <…> сотрудников Национального банка, блистательной работе милиции и сотрудников СБ были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения", — добавил Порошенко.Он утверждает, что если бы ничего не делал, то эти деньги попали бы в Донецк.Сегодня Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы защиты и прокуратуры на выбранную в отношении Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Прокуратура просила арестовать экс-президента с возможностью внесения залога в 35,7 миллиона долларов, защита настаивала на том, чтобы отменить личное обязательство. В результате суд оставил меру пресечения в силе.Бывшего главу государства подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, он фигурирует еще в десятках уголовных дел, но уже как свидетель. По словам самого Порошенко, всего против него возбудили 130 дел, 40 из них уже закрыли.

https://ria.ru/20220208/poroshenko-1771684824.html

https://ria.ru/20220211/poroshenko-1772303730.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220208/poroshenko-1771724820.html

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в мире, арсен аваков, валерия гонтарева, василий грицак, варшава, киев, украина, петр порошенко