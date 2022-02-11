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https://ria.ru/20220211/poroshenko-1772308032.html
Порошенко признался, что дал указание вывезти золото из Крыма в 2014 году
Порошенко признался, что дал указание вывезти золото из Крыма в 2014 году - РИА Новости, 11.02.2022
Порошенко признался, что дал указание вывезти золото из Крыма в 2014 году
Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и четыре миллиарда долларов наличными и даже звонил по этому... РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T15:39
2022-02-11T21:39
в мире
арсен аваков
валерия гонтарева
василий грицак
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украина
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КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и четыре миллиарда долларов наличными и даже звонил по этому поводу Владимиру Путину. Трансляция велась на YouTube-канале Киевского апелляционного суда."Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом", — сказал Порошенко. Он пояснил, что обращался с этим к трем людям, возглавлявшим тогда ведомства: главе Национального банка Валерии Гонтаревой, министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку. "Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была четыре миллиарда гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые вследствие моей дипломатической работы, преданности своему делу &lt;…&gt; сотрудников Национального банка, блистательной работе милиции и сотрудников СБ были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения", — добавил Порошенко.Он утверждает, что если бы ничего не делал, то эти деньги попали бы в Донецк.Сегодня Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы защиты и прокуратуры на выбранную в отношении Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Прокуратура просила арестовать экс-президента с возможностью внесения залога в 35,7 миллиона долларов, защита настаивала на том, чтобы отменить личное обязательство. В результате суд оставил меру пресечения в силе.Бывшего главу государства подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме того, он фигурирует еще в десятках уголовных дел, но уже как свидетель. По словам самого Порошенко, всего против него возбудили 130 дел, 40 из них уже закрыли.
https://ria.ru/20220208/poroshenko-1771684824.html
https://ria.ru/20220211/poroshenko-1772303730.html
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в мире, арсен аваков, валерия гонтарева, василий грицак, варшава, киев, украина, петр порошенко
15:39 11.02.2022 (обновлено: 21:39 11.02.2022)
 
Порошенко признался, что дал указание вывезти золото из Крыма в 2014 году

Порошенко: в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и 4 миллиарда гривен наличными

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 фев — РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в 2014 году поручил вывезти из Крыма золото и четыре миллиарда долларов наличными и даже звонил по этому поводу Владимиру Путину. Трансляция велась на YouTube-канале Киевского апелляционного суда.
"Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом", — сказал Порошенко.
Петр Порошенко после заседания суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 14:38
Эксперт оценил идею предоставления в России убежища для Порошенко
Он пояснил, что обращался с этим к трем людям, возглавлявшим тогда ведомства: главе Национального банка Валерии Гонтаревой, министру внутренних дел Арсену Авакову и главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку.
"Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была четыре миллиарда гривен плюс золото, плюс активы украинского Национального банка, которые вследствие моей дипломатической работы, преданности своему делу <…> сотрудников Национального банка, блистательной работе милиции и сотрудников СБ были завезены в хранилища Национального банка с оккупированной территории Крыма, которые хранились в сейфах республиканского отделения", — добавил Порошенко.
Он утверждает, что если бы ничего не делал, то эти деньги попали бы в Донецк.
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
Вчера, 15:25
Порошенко попросил суд отменить ему меру пресечения
Сегодня Киевский апелляционный суд рассматривал жалобы защиты и прокуратуры на выбранную в отношении Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства. Прокуратура просила арестовать экс-президента с возможностью внесения залога в 35,7 миллиона долларов, защита настаивала на том, чтобы отменить личное обязательство. В результате суд оставил меру пресечения в силе.
Бывшего главу государства подозревают в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, он фигурирует еще в десятках уголовных дел, но уже как свидетель. По словам самого Порошенко, всего против него возбудили 130 дел, 40 из них уже закрыли.
Бывший президент Украины Петр Порошенко после заседания Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 08.02.2022
8 февраля, 16:59Авторы
Сами разберутся? Зачем Путин предложил убежище Порошенко
 
В миреАрсен АваковВалерия ГонтареваВасилий ГрицакВаршаваКиевУкраинаПетр Порошенко
 
 
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