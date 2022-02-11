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Козак заявил, что Германия и Франция понимают позицию России по Донбассу
Козак заявил, что Германия и Франция понимают позицию России по Донбассу - РИА Новости, 11.02.2022
Козак заявил, что Германия и Франция понимают позицию России по Донбассу
Берлин и Париж с пониманием относятся к российской позиции по переговорам с Донбассом, со стороны Киева - тотальное сопротивление, заявил замглавы администрации РИА Новости, 11.02.2022
2022-02-11T02:57
2022-02-11T02:57
2022-02-11T02:57
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БЕРЛИН, 11 фев - РИА Новости. Берлин и Париж с пониманием относятся к российской позиции по переговорам с Донбассом, со стороны Киева - тотальное сопротивление, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак журналистам по итогам переговоров политических советников "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция и ФРГ) по украинскому урегулированию."Берлин и Париж с пониманием относятся к тем требованиям, к тем позициям, которые мы заявляли сегодня в переговорном процессе. Политический процесс должен начаться в консультациях, в обсуждениях с представителями Донбасса. Но пока это наталкивается на тотальное сопротивление Украины даже по процедуре обсуждения", - сказал Козак.
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в мире, украина, россия
Козак заявил, что Германия и Франция понимают позицию России по Донбассу
Замглавы АП России Козак заявил, что Берлин и Париж понимают позицию Москвы по Донбассу